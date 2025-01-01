Edit ImageCrop9SaveSaveEdit Imagewaterfallpainting unknownlandscape paintingkingdom paintingwatercolor mountainforest watercolorpaintingwatercolor treeMountain Town by Bridge Spanning Rapids by Unknown artist (Unknown Amateur)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 900 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2251 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar