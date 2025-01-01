Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefox japanfoxcartoonpatternpersonartclothingdrawingNakamura Tomijuro I as a Female Fox in the Scene from the Play, Chigo Torii Tobiiri Gitsune (Nakamura Tomijuro no Hyuga no kuni Ubagatake no megitsune) by Torii KiyonagaOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 563 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1407 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar