Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagecartoonbookpatternpersonartclothingdrawingadultActors Segawa Kikunojô III as Yasukata and Iwai Hanshirô IV as Utôin Performing a Hobbyhorse Dance (Harugoma odori) in “The Fifth Genji Mitsugi’s Robe (“Godai Genji Mitsugi no Furisode”) by Katsukawa ShunshoOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1087 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2717 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar