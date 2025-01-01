Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagetorii kiyomasucartoonbookpatternpersonartpostage stampwallThe Actor Sawamura Sojuro I as Furukoori Shinzaemon disguised as Shimada Kanzaemon in the play "Ima wa Mukashi Omokage Soga," performed at the Ichimura Theater in the fifth month, 1737 by Torii Kiyomasu IIOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 618 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1545 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar