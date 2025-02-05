Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagepaperframepersonwaterdrawingpaintingarchitecturesketchSapping in full swing, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie RaffetOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 843 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2107 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12540123/png-adult-architecture-artView licenseAssault and capture of bastion no. 6, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9051072/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseMonaco Monte Carlo frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538839/png-adult-alphonse-mucha-animalView licenseSortie of the Roman garrison..., from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9032616/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseMonaco Monte Carlo frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12506584/png-adult-alphonse-mucha-animalView licenseReconnaisance, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8994290/image-paper-horse-frameFree Image from public domain licenseBeautiful spring park editable mixed media, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/13088232/beautiful-spring-park-editable-mixed-media-remixed-rawpixelView licenseArtillery men, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9032784/image-paper-person-artFree Image from public domain licenseHoliday poster template and designhttps://www.rawpixel.com/image/12718440/holiday-poster-template-and-designView licenseLight infantry ambush, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9044023/image-paper-plant-frameFree Image from public domain licenseArt exhibition frame editable mockup, Alphonse Mucha's famous artworks. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12589615/png-adult-alphonse-mucha-architectureView licenseRound Way, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8993974/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseGold frame blue background, editable vintage woman border designhttps://www.rawpixel.com/image/11709810/gold-frame-blue-background-editable-vintage-woman-border-designView licenseBattery No.1 opens fire, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9028377/image-paper-plant-frameFree Image from public domain licenseEditable vintage woman blue background, gold frame designhttps://www.rawpixel.com/image/11709827/editable-vintage-woman-blue-background-gold-frame-designView licenseBattery no.9, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9032790/image-paper-people-artFree Image from public domain licenseMade for sunny dayhttps://www.rawpixel.com/image/12718691/made-for-sunny-dayView licenseThe French Army Arrives at Maglianella, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8991858/image-paper-horse-frameFree Image from public domain licenseEditable vintage woman black background, gold frame designhttps://www.rawpixel.com/image/11513490/editable-vintage-woman-black-background-gold-frame-designView licenseDeparture of the third column, called the support, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9032742/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseGold frame black background, editable vintage woman border designhttps://www.rawpixel.com/image/11706343/gold-frame-black-background-editable-vintage-woman-border-designView licenseWorkers Crowning the Breach of Bastion 7, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9023338/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseSunset at sea oil painting illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12236766/sunset-sea-oil-painting-illustration-editable-designView license11th dragoons advance guard, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9023906/image-paper-horse-frameFree Image from public domain licenseGold frame black desktop wallpaper, editable vintage woman border designhttps://www.rawpixel.com/image/11706492/gold-frame-black-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-border-designView licenseBattery no.10, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8994063/image-paper-people-artFree Image from public domain licenseDrawing class Facebook post template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23254984/png-pencil-drawing-butterflyView licenseBattery no.14, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9023818/image-paper-cloud-frameFree Image from public domain licenseWooden photo frame editable mockup, vintage design with A weary pilgrim painting. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9802461/png-art-artwork-caneView licenseEntering the Villa Santucci, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8990074/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseHanging picture frame mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11220520/hanging-picture-frame-mockup-editable-designView licenseCapture of the Courtine 6-7, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8993952/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseInstant photo film frame editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/7573783/instant-photo-film-frame-editable-mockup-elementView licenseReady to leave for the Eternal City, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8990860/image-paper-frame-personFree Image from public domain licenseVan Gogh's bedroom, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12778331/van-goghs-bedroom-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseTrench guard, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9049880/image-paper-plant-frameFree Image from public domain licenseVan Gogh's bedroom, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12778355/van-goghs-bedroom-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseCapture of the Villa Pamfili, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/9028367/image-paper-plant-frameFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseTravelling sappers, from Souvenirs d’Italie: Expédition de Rome by Denis Auguste Marie Raffethttps://www.rawpixel.com/image/8993930/image-paper-frame-personFree Image from public domain license