Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageversaillesgargoyleatgetstone carvingpatternpersonartwallVersailles, Cour de Marbre, Fontaine by Jean-Eugène-Auguste AtgetOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 963 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2408 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarStone monster fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663712/stone-monster-fantasy-remix-editable-designView licenseVersailles, Vase par Cornu by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9021729/versailles-vase-par-cornu-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseImmersive art experience poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12090097/immersive-art-experience-poster-template-editable-text-and-designView licenseVersailles, Vase, (Detail) by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8966596/versailles-vase-detail-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseAncient art exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14444206/ancient-art-exhibition-poster-templateView licenseVersailles, Vase par Cornu by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9012756/versailles-vase-par-cornu-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseAncient art exhibition Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11947865/ancient-art-exhibition-instagram-post-template-editable-textView licenseVersailles, Le Parc by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8966492/versailles-parc-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram story template, editable design for social mediahttps://www.rawpixel.com/image/7730594/virtual-museum-instagram-story-template-editable-design-for-social-mediaView licenseVersailles, Girardon, Enlevement de Proserpine par Pluton by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9046356/photo-image-person-art-craftFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram story template, editable design for social mediahttps://www.rawpixel.com/image/8243894/virtual-museum-instagram-story-template-editable-design-for-social-mediaView licenseVersailles, Fontaine dans la Cour de Marbre by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8964630/versailles-fontaine-dans-cour-marbre-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseSymphony of grace Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9768241/symphony-grace-instagram-post-templateView licenseVersailles, Enlèvement de Proserpine par Pluton par Girardon, (detail) by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8964634/photo-image-person-pattern-artFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11855479/virtual-museum-instagram-post-template-editable-textView licenseVersailles, Vase (Detail) by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9012585/versailles-vase-detail-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseStairway to heaven Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13169829/stairway-heaven-instagram-post-templateView licenseVersailles, Vase by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8966524/versailles-vase-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseSpa woman line art, desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11769108/spa-woman-line-art-desktop-wallpaper-editable-designView licenseVersailles, Vase par Cornu by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9031912/versailles-vase-par-cornu-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseBuddhism poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13502797/buddhism-poster-templateView licenseVersailles, Vase by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8964793/versailles-vase-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseImmersive art experience Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11674552/immersive-art-experience-instagram-post-template-editable-textView licenseVersailles, Vase par Ballin by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9040072/versailles-vase-par-ballin-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseImmersive art experience Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12090099/immersive-art-experience-instagram-story-template-editable-textView licenseVersailles, Vase par Ballin by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8966587/versailles-vase-par-ballin-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseFine dining Instagram post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9030284/fine-dining-instagram-post-template-editable-social-mediaView licenseVersailles, Coin de Parc by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9028612/versailles-coin-parc-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseEurope tour Instagram story template, editable design for social mediahttps://www.rawpixel.com/image/8244403/europe-tour-instagram-story-template-editable-design-for-social-mediaView licenseVersailles, Vase by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9045216/versailles-vase-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7617520/imageView licenseVersailles, Les Marmousets by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8966543/versailles-les-marmousets-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseVirtual museum blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8816965/virtual-museum-blog-banner-template-editable-text-designView licenseVersailles, Coin de Parc by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8967102/versailles-coin-parc-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseFine dining blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9070378/fine-dining-blog-banner-template-editable-textView licenseVersailles, Le Rhone par Tuby by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9029136/versailles-rhone-par-tuby-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseFine dining Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9070380/fine-dining-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseVersailles, Vase par Ballin by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/8966732/versailles-vase-par-ballin-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain licenseEurope tour Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7625272/europe-tour-instagram-post-template-editable-designView licenseVersailles, Les Marmousets by Jean-Eugène-Auguste Atgethttps://www.rawpixel.com/image/9047246/versailles-les-marmousets-jean-eugene-auguste-atgetFree Image from public domain license