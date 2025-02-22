Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagepapersflowerplantartcirclefoodbotanicalfloralPaperweight by Compagnie de Saint LouisOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFlower peaches frame aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11708026/flower-peaches-frame-aesthetic-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008277/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePeaches and flower aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11951294/peaches-and-flower-aesthetic-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008955/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink flower frame aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11551009/pink-flower-frame-aesthetic-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008497/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseArt nouveau frame background, vintage flower ornament. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12511472/art-nouveau-frame-background-vintage-flower-ornament-remixed-rawpixelView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9045614/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseColorful music floral background, checkered pattern designhttps://www.rawpixel.com/image/8511214/colorful-music-floral-background-checkered-pattern-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8937431/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseArt nouveau frame background, editable flower ornament design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8695715/png-art-nouveau-frame-background-artworkView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8934900/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCircle paper png frame, pink vintage flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9257706/circle-paper-png-frame-pink-vintage-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008567/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licensePink flower frame aesthetic background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11551037/pink-flower-frame-aesthetic-background-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008593/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRed flower border background, brown aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11715139/red-flower-border-background-brown-aesthetic-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9029454/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseGold circle frame background, aesthetic flower editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11558430/gold-circle-frame-background-aesthetic-flower-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9009987/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCircle paper frame, pink vintage flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9253658/circle-paper-frame-pink-vintage-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8937013/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseFlower expo Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/12750922/flower-expo-instagram-story-templateView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9029531/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseVintage heart paper, pink flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9217941/vintage-heart-paper-pink-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9054989/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseRed flower border background, beige aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11553547/red-flower-border-background-beige-aesthetic-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9030045/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseColorful Summer flowers background, aesthetic botanical border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9199710/colorful-summer-flowers-background-aesthetic-botanical-border-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008986/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseVintage flower frame, pink aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10162718/vintage-flower-frame-pink-aesthetic-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9041661/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseNote paper badge, aesthetic flower collage element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9269176/note-paper-badge-aesthetic-flower-collage-element-set-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/8934907/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseCircle paper frame, pink vintage flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9219024/circle-paper-frame-pink-vintage-flower-collage-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9052177/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseVintage flower frame, pink aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10119130/vintage-flower-frame-pink-aesthetic-editable-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008371/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain licenseFloral frame desktop wallpaper, editable blue designhttps://www.rawpixel.com/image/10176850/floral-frame-desktop-wallpaper-editable-blue-designView licensePaperweight by Compagnie de Saint Louishttps://www.rawpixel.com/image/9008713/paperweight-compagnie-saint-louisFree Image from public domain license