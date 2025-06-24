Edit ImageCrop27SaveSaveEdit Imagerenoirpierre auguste renoirrenoir public domainpath paintingmodern artpierre auguste renoir paintingsrenoir paintingsvintage paintingsTwo Figures on a Path (Deux figures dans un sentier) by Pierre Auguste RenoirOriginal public domain image from Barnes FoundationMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1039 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3966 x 4582 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar