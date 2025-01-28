rawpixel
Charles I (1600–1649), King of England by Daniël Mijtens
King Charles I. Engraving by G. Vertue after A. van Dyck.
King Charles I and Queen Henrietta Maria. Engraving by G. Vertue, 1742, after A. van Dyck.
Charles I
King Charles I. Engraving by J. Meyssens, 16--, after A. van Dyck.
Study for a Portrait of a Woman
King Charles I. Engraving after A. van Dyck.
Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel by Anthony van Dyck
King Charles I. Engraving by J. Taylor after A. van Dyck.
Charles I and Henrietta Maria
King Charles I. Engraving by B. Audran the elder, ca. 1697, after A. Van Dyck.
King Charles I. Engraving by T. Woodman and H. Mutlow, ca. 1784, after A. van Dyck.
King Charles I. Engraving by B. Picart, 1729, after A. van Dyck.
King Charles I. Engraving by T. Woodman and H. Mutlow, ca. 1784, after A. van Dyck.
King Charles I. Engraving by F. Holl after A. van Dyck.
King Charles I. Engraving by J.H. Robinson after A. van Dyck.
King Charles I. Engraving by M. van der Gucht, 17--, after A. Van Dyck.
King Charles I. Stipple engraving by K. Mackenzie, 1810, after A. van Dyck.
Portrait of a Woman, Called the Marchesa Durazzo by Anthony van Dyck
King Charles I. Engraving by C. Pye after A. van Dyck.
Mary, Princess of Orange
