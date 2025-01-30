Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebangladeshinstruments indiaindia artleafpersonartwatercolourmountainBodhisattva in a Mountain Grotto, Playing a Stringed Instrument (Vina), Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnapramita Manuscript, India (Bengal) or BangladeshView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1076 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 3588 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWatercolor Fall forest, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10709992/watercolor-fall-forest-editable-remix-designView licenseEnthroned Four-armed Bodhisattva, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9613916/image-public-domain-paintings-buddhism-india-art-1955Free Image from public domain licenseWatercolor Fall forest, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10709993/watercolor-fall-forest-editable-remix-designView licenseBuddha Enthroned in a Shrine, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9614011/image-hands-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor Fall forest, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11453347/watercolor-fall-forest-editable-desktop-wallpaper-designView licenseBuddha with His Hands Raised in Dharmacakra Mudra, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita Manuscript…https://www.rawpixel.com/image/9614007/image-1955-1000-1400-artFree Image from public domain licenseWatercolor Autumn forest, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10711262/watercolor-autumn-forest-editable-remix-designView licenseBuddha Giving Safety (Abhayananda) to Mariners, Leaf from a Dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnapramita, India (Bengal) or…https://www.rawpixel.com/image/9328790/image-clouds-art-vintageFree Image from public domain licenseArt drawing background, aesthetic education designhttps://www.rawpixel.com/image/8519648/art-drawing-background-aesthetic-education-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326063/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor Autumn forest, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10711263/watercolor-autumn-forest-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8324498/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseSpa poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/19643142/spa-poster-template-editable-text-and-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8324508/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor Autumn forest, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11459722/watercolor-autumn-forest-editable-desktop-wallpaper-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8325922/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseFall forest mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10709996/fall-forest-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326417/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseChildren and music Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12506393/children-and-music-instagram-post-template-editable-textView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8324432/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseEditable ink brush stoke design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15703294/editable-ink-brush-stoke-design-element-setView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326265/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10331243/watercolor-sailboat-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8325842/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10807874/watercolor-sailboat-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326305/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884682/watercolor-sailboat-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326341/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884693/watercolor-sailboat-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326179/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseSinging audition poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12667165/singing-audition-poster-template-editable-text-and-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8325969/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10807977/watercolor-sailboat-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8326368/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884685/watercolor-sailboat-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseFolio from a Buddhist Manuscript of Pancavimsatisahasrika Prajnaparamitahttps://www.rawpixel.com/image/8324486/folio-from-buddhist-manuscript-pancavimsatisahasrika-prajnaparamitaFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10807478/watercolor-sailboat-png-element-editable-remix-designView licenseWrathful Eight-armed and Three-faced Goddess Tara Marichi, Leaf from a dispersed Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita…https://www.rawpixel.com/image/9613901/image-india-art-tapestry-1955Free Image from public domain licenseAcoustic songs Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12599371/acoustic-songs-instagram-post-template-editable-textView licenseBodhisattva Maitreya, Folio from a dispersed Ashtasahasrika Prajnaparamita (Perfection of Wisdom) Manuscript, India (Bengal)…https://www.rawpixel.com/image/9613913/image-maitreya-2001-1000-1400Free Image from public domain license