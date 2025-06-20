Edit ImageCropTong2SaveSaveEdit Imageclaude monet water liliesclaude monetvintage illustrations waterwaternatural illustrationclaud monethd monet paintingClaude Monet's Water Lilies, famous vintage botanical painting. Remixed by rawpixel.Original public domain image from Wikimedia CommonsMorePremium imageOriginal ArtInfoOriginal artwork digitally enhanced by rawpixel.JPEGLow Resolution 1200 x 675 pxHigh Resolution (HD) 3777 x 2125 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarPicnic in the park poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13043040/picnic-the-park-poster-templateView licenseClaude Monet's Water Lilies, famous vintage botanical painting, isolated vector element. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16684314/vector-flower-claude-monet-artView licensePicnic in the park Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13043002/picnic-the-park-facebook-story-templateView licenseClaude Monet's Water Lilies, famous vintage botanical painting psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9625817/psd-flower-art-vintageView licensePicnic in the park Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12685217/picnic-the-park-instagram-post-templateView licenseClaude Monet's png Water Lilies, famous vintage botanical painting, transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9625809/png-flower-artView licensePicnic in the park blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13043097/picnic-the-park-blog-banner-templateView licenseClaude Monet's Nympheas, famous artwork design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9043146/image-texture-flower-artView licensePaint stroke png mockup element, Monet's Water Lilies transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9254954/png-blue-claude-monet-customizableView licenseClaude Monet's Nympheas artwork sticker, vector. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16621839/claude-monets-nympheas-artwork-sticker-vector-remixed-rawpixelView licenseWorld art day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12685030/world-art-day-instagram-post-templateView licenseMonet's water lilies artwork brush stroke. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067688/image-texture-flower-artView licenseLife quote social media template, editable vintage art designhttps://www.rawpixel.com/image/20304917/life-quote-social-media-template-editable-vintage-art-designView licenseClaude Monet's Nympheas, famous painting psd, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9043145/psd-texture-flower-artsView licenseAromatherapy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9269932/aromatherapy-instagram-post-template-editable-textView licenseMonet's water lilies artwork washi tape. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9060948/image-flower-art-collageView licenseMonet quote Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14787423/monet-quote-instagram-story-template-editable-designView licenseWater lilies artwork brush stroke. Claude Monet artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067709/image-texture-flower-artView licensePeace within poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14731917/peace-within-poster-templateView licenseWater lilies brush stroke badge. Claude Monet artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067782/image-flower-moon-artView licenseMonet's water lilies desktop wallpaper, editable design. Famous artwork remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9080641/png-art-artwork-backgroundView licenseWater lilies artwork brush stroke. Claude Monet artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067691/image-texture-flower-artView licenseColor Theory Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14667911/color-theory-instagram-post-templateView licenseWater lilies artwork washi tape. Claude Monet artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9060946/image-flower-art-collageView licenseClaude Monet's famous painting badge, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9060552/claude-monets-famous-painting-badge-editable-design-set-remixed-rawpixelView licenseWater lilies brush stroke Claude Monet artwork illustration isolated on white, vector. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16780649/vector-crescent-moon-flower-claude-monetView licenseFamous painting brush stroke, editable design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9064002/famous-painting-brush-stroke-editable-design-set-remixed-rawpixelView licensePNG Claude Monet's Nympheas artwork sticker, transparent background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9043141/png-texture-flowerView licenseEditable Claude Monet's famous painting badge design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9060482/editable-claude-monets-famous-painting-badge-design-set-remixed-rawpixelView licenseWater lilies brush stroke sticker. Claude Monet artwork, isolated vector element. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16754821/vector-texture-scenery-flowerView licenseFamous painting washi tape, editable pattern design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9060986/famous-painting-washi-tape-editable-pattern-design-set-remixed-rawpixelView licenseWater lilies png brush stroke sticker, transparent background. Claude Monet artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9060416/png-flower-moonView licenseEditable vintage postage stamp, Claude Monet's famous painting set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062444/png-art-artwork-beigeView licenseWater lilies png washi tape sticker, transparent background. Claude Monet artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9060956/png-flower-artView licenseEditable brush stroke, famous painting design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9063962/editable-brush-stroke-famous-painting-design-set-remixed-rawpixelView licenseMonet's water lilies png brush stroke sticker, transparent background. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9063916/png-texture-flowerView licenseClaude Monet's vintage postage stamp, editable famous painting set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062491/png-art-artwork-beigeView licenseMonet's water lilies png washi tape sticker, transparent background. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9060958/png-flower-artView licenseEditable washi tape, famous painting pattern design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9060967/editable-washi-tape-famous-painting-pattern-design-set-remixed-rawpixelView licenseWater lilies washi tape design, Claude Monet paintinghttps://www.rawpixel.com/image/7063057/image-background-flower-vintageView license