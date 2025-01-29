Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageembroidery pattern public domainvintagepublic domainvintage patterns public domainembroideryfabricpatternartEmbroidered Silk SquareOriginal public domain image from The Cleveland Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1107 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 7965 x 8636 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418881/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseEmbroidered Squarehttps://www.rawpixel.com/image/9627461/embroidered-squareFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418745/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseEmbroidered Squarehttps://www.rawpixel.com/image/9628469/embroidered-squareFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418876/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licensePouch for the Chalice Coverhttps://www.rawpixel.com/image/9628742/pouch-for-the-chalice-coverFree Image from public domain licenseAnimal character embroidery set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131409/animal-character-embroidery-set-editable-design-elementView licenseStrip of Brocaded Silkhttps://www.rawpixel.com/image/9655986/strip-brocaded-silkFree Image from public domain licenseHappy holidays Facebook post template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/22988913/image-flower-leaves-plantView licenseEmbroidered Fukusahttps://www.rawpixel.com/image/9628544/embroidered-fukusaFree Image from public domain licenseEmbroidery nature textile, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418873/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView licenseBlousehttps://www.rawpixel.com/image/9627337/blouseFree Image from public domain licenseVintage art collage element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14095945/vintage-art-collage-element-editable-design-setView licenseBeaded Baghttps://www.rawpixel.com/image/9659593/beaded-bagFree Image from public domain licenseVintage art collage element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14066503/vintage-art-collage-element-editable-design-setView licenseFragment of Silk Textilehttps://www.rawpixel.com/image/9675130/fragment-silk-textileFree Image from public domain licenseHandcrafted with love Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13117934/handcrafted-with-love-instagram-post-templateView licenseBeaded Baghttps://www.rawpixel.com/image/9645394/beaded-bagFree Image from public domain licenseFilm fest blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428108/film-fest-blog-banner-templateView licensePanel for a Skirt (Ghagra)https://www.rawpixel.com/image/9649077/panel-for-skirt-ghagraFree Image from public domain licenseLotto possibility blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428289/lotto-possibility-blog-banner-templateView licensePouch for the Chalice Coverhttps://www.rawpixel.com/image/9628740/pouch-for-the-chalice-coverFree Image from public domain licenseFree tutorial poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052160/free-tutorial-poster-templateView licenseFragmenthttps://www.rawpixel.com/image/9649171/fragmentFree Image from public domain licenseHappy easter poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13129172/happy-easter-poster-templateView licenseCushion Coverhttps://www.rawpixel.com/image/9627423/cushion-coverFree Image from public domain licenseArt crafts workshop Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408576/art-crafts-workshop-facebook-post-templateView licenseCeremonial Cushion Coverhttps://www.rawpixel.com/image/9295222/ceremonial-cushion-coverFree Image from public domain licenseVintage word png, editable embroidery font designhttps://www.rawpixel.com/image/14946151/vintage-word-png-editable-embroidery-font-designView licenseSamplerhttps://www.rawpixel.com/image/9667351/samplerFree Image from public domain licenseHappy easter Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13129173/happy-easter-facebook-story-templateView licenseSilk Fragmenthttps://www.rawpixel.com/image/9674458/silk-fragmentFree Image from public domain licenseHappy Easter Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986751/happy-easter-facebook-post-templateView licenseEmbroidered Fragmenthttps://www.rawpixel.com/image/9691938/embroidered-fragmentFree Image from public domain licenseWhite day ideas Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13117926/white-day-ideas-instagram-post-templateView licenseEmbroidered Baghttps://www.rawpixel.com/image/9642073/embroidered-bagFree Image from public domain licenseOver the rainbow Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13139508/over-the-rainbow-instagram-post-templateView licenseFragmenthttps://www.rawpixel.com/image/9661143/fragmentFree Image from public domain licenseWhite day ideas poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14496630/white-day-ideas-poster-templateView licenseQuilt by Maria Gregg Hankshttps://www.rawpixel.com/image/9274533/quilt-maria-gregg-hanksFree Image from public domain license