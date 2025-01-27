rawpixel
Edit ImageCrop
CP22 - Vector Surveillance221103-N-LP924-1187 SAN PEDRO SULA, Honduras (Nov. 03, 2022) Vilma Marquez, a Honduran Vector…
Save
Edit Image
public domainclothingmosquitoscleaningstudyamericacommunicationbathroom
End Malaria poster template
End Malaria poster template
https://www.rawpixel.com/image/14519043/end-malaria-poster-templateView license
CP22 - Medical Procedures221104-N-LP924-1025 PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 4, 2022) Capt. Timothy Platz, a native of…
CP22 - Medical Procedures221104-N-LP924-1025 PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 4, 2022) Capt. Timothy Platz, a native of…
https://www.rawpixel.com/image/9647144/photo-image-public-domain-hospital-doctorFree Image from public domain license
Dengue fever poster template
Dengue fever poster template
https://www.rawpixel.com/image/14748095/dengue-fever-poster-templateView license
CP22 - Medical Procedures221104-N-LP924-1020 PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 4, 2022) Cmdr. Timothy Donahue, from Philadelphia…
CP22 - Medical Procedures221104-N-LP924-1020 PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 4, 2022) Cmdr. Timothy Donahue, from Philadelphia…
https://www.rawpixel.com/image/9646927/photo-image-public-domain-hospital-doctorFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11918979/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
U.S. and Honduran Forces Conduct a Search and Rescue Exercise 221104-N-YD864-2089PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 4, 2022) An…
U.S. and Honduran Forces Conduct a Search and Rescue Exercise 221104-N-YD864-2089PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 4, 2022) An…
https://www.rawpixel.com/image/9654732/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
World Malaria Day poster template
World Malaria Day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14748092/world-malaria-day-poster-templateView license
Medical Site - Honduras - CP22PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 5, 2022) Lt. Cmdr. Jonathan Blaze Negron, a dentist from Port…
Medical Site - Honduras - CP22PUERTO CORTES, Honduras (Nov. 5, 2022) Lt. Cmdr. Jonathan Blaze Negron, a dentist from Port…
https://www.rawpixel.com/image/9655064/image-face-person-womanFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11848472/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
Continuing Promise 2022 - MedSite221027-N-LP924-1047 PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 27, 2022) Lt. Kevin Cambell, a native…
Continuing Promise 2022 - MedSite221027-N-LP924-1047 PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 27, 2022) Lt. Kevin Cambell, a native…
https://www.rawpixel.com/image/9647929/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11913350/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
CP22 - WPS Provides Medical Care at Juan FeCARTAGENA, Colombia (Nov. 15, 2022) Young mothers and their children await…
CP22 - WPS Provides Medical Care at Juan FeCARTAGENA, Colombia (Nov. 15, 2022) Young mothers and their children await…
https://www.rawpixel.com/image/9654746/image-face-person-womanFree Image from public domain license
Mosquito control Facebook post template
Mosquito control Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/14748720/mosquito-control-facebook-post-templateView license
USNS Comfort Arrives in Colombia 221111-N-YD864-1083CARTAGENA, Colombia (Nov. 11, 2022) The U.S. and the Colombian flags fly…
USNS Comfort Arrives in Colombia 221111-N-YD864-1083CARTAGENA, Colombia (Nov. 11, 2022) The U.S. and the Colombian flags fly…
https://www.rawpixel.com/image/9654743/photo-image-public-domain-hospital-2022Free Image from public domain license
PNG element study in USA, education photo collage, editable design
PNG element study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11848481/png-element-study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
Comfort Sailors Sanitize Medical Equipment.
Comfort Sailors Sanitize Medical Equipment.
https://www.rawpixel.com/image/9647148/comfort-sailors-sanitize-medical-equipmentFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11911428/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
CP22 - Comfort Conducts Surgery Onboard in Santo Domingo21130-N-LP924-1113 SANTO DOMINGO, Dominican Republic (Nov. 30, 2022)…
CP22 - Comfort Conducts Surgery Onboard in Santo Domingo21130-N-LP924-1113 SANTO DOMINGO, Dominican Republic (Nov. 30, 2022)…
https://www.rawpixel.com/image/10993920/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain license
End Malaria Facebook post template
End Malaria Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/14748735/end-malaria-facebook-post-templateView license
The hospital ship USNS Comfort arrives at U.S. Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, Dec. 8, 2022.
The hospital ship USNS Comfort arrives at U.S. Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, Dec. 8, 2022.
https://www.rawpixel.com/image/10995739/photo-image-sky-ocean-blueFree Image from public domain license
Study in USA, education line art collage, editable design
Study in USA, education line art collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11911723/study-usa-education-line-art-collage-editable-designView license
CP22 - Comfort Conducts Surgery Onboard in Santo Domingo221130-N-LP924-1098 SANTO DOMINGO, Dominican Republic (Nov. 30…
CP22 - Comfort Conducts Surgery Onboard in Santo Domingo221130-N-LP924-1098 SANTO DOMINGO, Dominican Republic (Nov. 30…
https://www.rawpixel.com/image/10993919/photo-image-face-person-womanFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11911218/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
USNS Comfort sails off the coast of Jeremie, Haiti221214-N-DF135-1039 JEREMIE, Haiti (Dec. 14, 2022) The hospital ship USNS…
USNS Comfort sails off the coast of Jeremie, Haiti221214-N-DF135-1039 JEREMIE, Haiti (Dec. 14, 2022) The hospital ship USNS…
https://www.rawpixel.com/image/10994038/photo-image-person-ocean-public-domainFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11901265/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
Continuing Promise 2022 - Surgery221027-N-DF135-1161 PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 27, 2022) – Hospital Corpsman 3rd Class…
Continuing Promise 2022 - Surgery221027-N-DF135-1161 PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 27, 2022) – Hospital Corpsman 3rd Class…
https://www.rawpixel.com/image/9647935/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Study in USA, education line art collage, editable design
Study in USA, education line art collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11885900/study-usa-education-line-art-collage-editable-designView license
USNS Comfort Medical Teams Perform Surgeries Aboard the Ship 221030-N-YD864-2162PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 30, 2022)…
USNS Comfort Medical Teams Perform Surgeries Aboard the Ship 221030-N-YD864-2162PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 30, 2022)…
https://www.rawpixel.com/image/9647914/photo-image-face-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Tutor Facebook post template
Tutor Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/13824165/tutor-facebook-post-templateView license
USNS Comfort Medical Teams Perform Surgeries Aboard the Ship 221030-N-YD864-1016PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 30, 2022)…
USNS Comfort Medical Teams Perform Surgeries Aboard the Ship 221030-N-YD864-1016PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 30, 2022)…
https://www.rawpixel.com/image/9646946/photo-image-face-hand-public-domainFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11850936/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
COMFORT PERFORMS SURGERY ON COLOMBIAN CITIZENS IN NEED221113-N-VQ41-1087 CARTAGENA, Colombia (Nov. 13, 2022) Cmdr. Tamara…
COMFORT PERFORMS SURGERY ON COLOMBIAN CITIZENS IN NEED221113-N-VQ41-1087 CARTAGENA, Colombia (Nov. 13, 2022) Cmdr. Tamara…
https://www.rawpixel.com/image/9648301/photo-image-plastic-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11911217/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
U.S. Navy Sailors visit Hospital Naval de Cartagena during Continuing Promise 2022CARTAGENA, Colombia (Nov. 15, 2022)…
U.S. Navy Sailors visit Hospital Naval de Cartagena during Continuing Promise 2022CARTAGENA, Colombia (Nov. 15, 2022)…
https://www.rawpixel.com/image/9648022/photo-image-person-woman-public-domainFree Image from public domain license
PNG element study in USA, education photo collage, editable design
PNG element study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11901342/png-element-study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
USNS Comfort sails off the coast of Jeremie, Haiti221214-N-DF135-1072 JEREMIE, Haiti (Dec. 14, 2022) The fast response…
USNS Comfort sails off the coast of Jeremie, Haiti221214-N-DF135-1072 JEREMIE, Haiti (Dec. 14, 2022) The fast response…
https://www.rawpixel.com/image/10994041/photo-image-person-logo-oceanFree Image from public domain license
PNG element study in USA, education line art collage, editable design
PNG element study in USA, education line art collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11895095/png-element-study-usa-education-line-art-collage-editable-designView license
CP22 - Comfort Arrives in Haiti221211-N-LP924-1096 JEREMIE, Haiti (Dec. 11, 2022) U.S. Coast Guard service members prepare…
CP22 - Comfort Arrives in Haiti221211-N-LP924-1096 JEREMIE, Haiti (Dec. 11, 2022) U.S. Coast Guard service members prepare…
https://www.rawpixel.com/image/10993926/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Study in USA, education photo collage, editable design
Study in USA, education photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11901319/study-usa-education-photo-collage-editable-designView license
USNS Comfort Medical Teams Perform Surgeries Aboard the Ship 221030-N-YD864-2119PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 30, 2022)…
USNS Comfort Medical Teams Perform Surgeries Aboard the Ship 221030-N-YD864-2119PUERTO BARRIOS, Guatemala (Oct. 30, 2022)…
https://www.rawpixel.com/image/9647911/photo-image-face-public-domain-hospitalFree Image from public domain license