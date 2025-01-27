Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagepublic domainclothingmosquitoscleaningstudyamericacommunicationbathroomCP22 - Vector Surveillance221103-N-LP924-1187 SAN PEDRO SULA, Honduras (Nov. 03, 2022) Vilma Marquez, a Honduran Vector Control Technician, from Choloma Cortes, Honduras, attempts to trap mosquitos for removal and further study in San Pedro Sula, Honduras, as part Continuing Promise 22, Nov. 03, 2022. Continuing Promise 22, a humanitarian assistance and goodwill mission conducting direct medical care, expeditionary veterinary care, and subject matter expert exchanges with five partner nations in the Caribbean, Central and South America. 