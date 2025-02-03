Quercus =: Eichbaum
Collection: Images from the History of Medicine (IHM)
Alternate Title(s): Eichbaum
Author(s): Specklin, Veit Rudolph, -1550., engraver
Contributor(s): Fuchs, Leonhart, 1501-1566, Füllmaurer, Heinrich, illustrator Meyer, Albrecht, active 1542., illustrator
Publication: [Basileae : In officina Isingriniana, anno Christi MDXLII [1542]]
Language(s): Latin
Format: Still image
Subject(s): Quercus
Genre(s): Book Illustrations,
Herbals, Pictorial Works
Abstract: Hand-colored woodcut of the oak tree.
Related Title(s): Is part of: De historia stirpium commentarii insignes...; See related catalog record: 2238021R
Extent: 1 print : 37 x 24 cm.
Technique: woodcut, hand-colored
NLM Unique ID: 101457003
NLM Image ID: C03350
Permanent Link: resource.nlm.nih.gov/101457003
Original public domain image from Flickr