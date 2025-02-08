Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagemicroscopeveterinarylab technicianmedicinelaboratory microscopecartagenapublic domain microscope photoshospitalU.S. Navy Sailors visit Hospital Naval de Cartagena during Continuing Promise 2022CARTAGENA, Colombia (Nov. 15, 2022) Hospitalman Emily Tamez, a medical laboratory technician assigned to hospital ship USNS Comfort (T-AH 20), looks at microorganisms through a microscope during a subject matter expert exchange at Hospital Naval de Cartagena in Cartagena, Colombia during Continuing Promise 2022, Nov. 15, 2022. Continuing Promise is a humanitarian assistance and goodwill mission conducting direct medical care, expeditionary veterinary care, and subject matter expert exchanges with five partner nations in the Caribbean, Central and South America. (U.S. Army photo by Cpl. 