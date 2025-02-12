Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)1SaveSaveEdit Imagesurgeryplastic surgerysurgeonsurgery classpediatricsmedical surgeryhospitalplasticCOMFORT PERFORMS SURGERY ON COLOMBIAN CITIZENS IN NEED221113-N-VQ41-1087 CARTAGENA, Colombia (Nov. 13, 2022) Cmdr. Tamara Kemp, a plastic surgeon assigned to hospital ship USNS Comfort (T-AH 20), performs a scar-revision surgery on a young Colombian citizen in an operating room aboard Comfort, Nov. 13, 2022. Comfort is deployed to U.S. 4th Fleet in support of Continuing Promise 2022, a humanitarian assistance and goodwill mission conducting direct medical care, expeditionary veterinary care, and subject matter expert exchanges with five partner nations in the Caribbean, Central and South America. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ethan J. 