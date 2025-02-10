Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagenative americansindigenousmetisaboriginalinuitabstractindigenous americansaboriginal cc0Armando Diaz and an Indian ChiefOriginal public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainU.S. Gov WorksInfoJPEGLow Resolution 941 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2318 x 2955 px | 300 dpiView licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarIndigenous peoples' day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14641173/indigenous-peoples-day-instagram-post-templateView licenseNurse weighs an infant in the kitchen of an Indian householdContributor(s): United States. Public Health…https://www.rawpixel.com/image/9653111/image-face-hand-personFree Image from public domain licenseIndigenous peoples' day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443015/indigenous-peoples-day-instagram-post-templateView licenseNurse Standing in Front of a Tablehttps://www.rawpixel.com/image/9648566/nurse-standing-front-tableFree Image from public domain licenseIndigenous people's day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713869/indigenous-peoples-day-instagram-post-templateView licenseNurse with a Vase of Flowers.https://www.rawpixel.com/image/10995674/nurse-with-vase-flowersFree Image from public domain licenseNative American day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14668119/native-american-day-poster-templateView licenseBandaging an amputee at the Severance Hospital, Seoul, Koreahttps://www.rawpixel.com/image/9648322/photo-image-people-medicine-vintageFree Image from public domain licenseNative American day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14641156/native-american-day-instagram-post-templateView licenseSterile Army Expendable Blood Recipient Set.https://www.rawpixel.com/image/10995746/sterile-army-expendable-blood-recipient-setFree Image from public domain licenseNative pride poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14668113/native-pride-poster-templateView licenseNext to Go: Fight Tuberculosishttps://www.rawpixel.com/image/11072994/next-go-fight-tuberculosisFree Image from public domain licenseIndigenous resistance day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493713/indigenous-resistance-day-instagram-post-templateView licenseCadet Nurse Corps Recruiting Poster, ca. early 1942.https://www.rawpixel.com/image/10995668/photo-image-medicine-abstract-public-domainFree Image from public domain licenseNative American heritage Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18292096/native-american-heritage-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseU.S. American National Red Cross Hospital No.5, Paris, France: Nurse with Patient at the Tent Hospital at Auteuil Race…https://www.rawpixel.com/image/9648078/photo-image-medicine-vintage-crossFree Image from public domain licenseNative American day Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14763892/native-american-day-facebook-story-template-editable-designView licenseAnciens Militaires: Sauvons-les =: Ex-Military: Save ThemContributor(s):Faivre, Abel The History of Medicine Division.…https://www.rawpixel.com/image/9654187/image-face-hands-personFree Image from public domain licenseNative American day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713136/native-american-day-instagram-post-templateView licenseLoading a Hospital Train with typhoid patients, Station 83, Manchuria.https://www.rawpixel.com/image/9647069/photo-image-face-person-medicineFree Image from public domain licenseNative businesses Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713890/native-businesses-instagram-post-templateView licensePlasma Packs Arranged by Blood Type on a Table.https://www.rawpixel.com/image/10995748/plasma-packs-arranged-blood-type-tableFree Image from public domain licenseNative American businesses Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713157/native-american-businesses-instagram-post-templateView licenseArmy Nurses with Santa Claus Outside the 172nd General Hospital.https://www.rawpixel.com/image/10995747/photo-image-christmas-people-medicineFree Image from public domain licenseIndigenous rights Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493598/indigenous-rights-instagram-post-templateView licenseImmunization of a Pregnant woman with Tetanus Toxoid Vaccine.https://www.rawpixel.com/image/10993999/photo-image-face-hand-peopleFree Image from public domain licenseDream Catcher Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493758/dream-catcher-instagram-post-templateView licenseFive Officers from the Women's Medical Specialist Corps sightseeing in Washington, D.C.https://www.rawpixel.com/image/10993997/photo-image-face-people-medicineFree Image from public domain licenseSouth Africa poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12488359/south-africa-poster-template-editable-text-and-designView licenseArrangement for Taking Composite Photographs of Skulls: Photograph No. 2.https://www.rawpixel.com/image/9647154/image-face-person-medicineFree Image from public domain licenseArt & culture magazine poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12488390/art-culture-magazine-poster-template-editable-text-and-designView licenseBase Hospital No. 1. Vichy, France: American Red Cross Sending Hot Chocolate to the First Aid Station at the Front.https://www.rawpixel.com/image/10995671/photo-image-medicine-cross-public-domainFree Image from public domain licenseNative American day blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14668088/native-american-day-blog-banner-templateView licenseOral Hygiene: Advertisement for Sozodont, Showing Interior of Drugstore (1896) Collection: Images from the History of…https://www.rawpixel.com/image/10995814/photo-image-medicine-vintage-abstractFree Image from public domain licenseNative American heritage blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14668081/native-american-heritage-blog-banner-templateView licenseTwo Mexican Children Sitting on Airplanehttps://www.rawpixel.com/image/9647100/two-mexican-children-sitting-airplaneFree Image from public domain licenseNative pride Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693017/native-pride-instagram-post-templateView licenseCoptis trifoliaCollection: Images from the History of Medicine (IHM) Contributor(s): Bigelow, Jacob, 1786-1879 Publication:…https://www.rawpixel.com/image/9647643/image-flower-plant-medicineFree Image from public domain licenseArt & culture magazine Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12602562/art-culture-magazine-instagram-post-template-editable-textView licenseArrangement for Taking Composite Photographs of Skulls: Photograph No. 4.https://www.rawpixel.com/image/9648454/photo-image-person-medicine-skullFree Image from public domain license