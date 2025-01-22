Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageafrican american swimming poolswimming pool kidsblack kid swimminghealth centerwater classswimmingswimwearpool waterAquatics programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, October 5, 2019. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 798 pxHigh Resolution (HD) 2500 x 1663 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarSummer pool party Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517153/summer-pool-party-instagram-post-templateView licenseAquatics programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, October 5, 2019. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658361/image-person-woman-public-domainFree Image from public domain licenseSwimming club Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14567071/swimming-club-instagram-post-templateView licenseAquatics programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, October 5, 2019. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657959/image-person-public-domain-waterFree Image from public domain licenseKids swimming lessons Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14567074/kids-swimming-lessons-instagram-post-templateView licenseFitness programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, January 6, 2020. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657880/image-face-people-womanFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941946/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseFitness programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, January 6, 2020. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658111/image-face-people-public-domainFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941929/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseFitness programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, January 6, 2020. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658084/image-face-people-womanFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941606/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseFitness programming at Greenville Aquatics & Fitness Center, January 6, 2020. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657881/image-people-woman-public-domainFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941950/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseAquatic Center & Eppes Recreation Ribbon Cutting, Friday, June. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658436/image-trees-public-domain-summerFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941794/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseAquatic Center & Eppes Recreation Ribbon Cutting, Friday, June. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658675/image-trees-public-domain-summerFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14943446/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseAquatic Center & Eppes Recreation Ribbon Cutting, Friday, June. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658435/image-trees-public-domain-summerFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14943631/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseYouth Arts Festival, Pitt County Schools, October 19, 2019. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658356/image-face-art-personFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941597/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseThe 2022 Community Youth Arts Festival was held at Greenville Town Common on Saturday, October 29. Original public domain…https://www.rawpixel.com/image/9658060/image-face-art-personFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941416/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseSwimming poolhttps://www.rawpixel.com/image/9676413/swimming-poolFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941243/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseThe 2022 Community Youth Arts Festival was held at Greenville Town Common on Saturday, October 29. Original public domain…https://www.rawpixel.com/image/9658340/image-art-people-public-domainFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941484/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseConstruction of the new community pool, located in Eppes Recreation Center and Thomas Foreman Park, May 3, 2022. Original…https://www.rawpixel.com/image/9658696/image-people-trees-public-domainFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941869/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licensePitt County Agricultural Fair, Greenville, September 2019. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658193/image-face-person-lightsFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941749/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseYouth Arts Festival, Pitt County Schools, October 19, 2019. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657991/image-art-person-public-domainFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941610/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseSanta Claus at the Greenville Gives, Friday, December 6, 2019. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658001/image-christmas-person-treeFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941550/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseCommunity pool constructionhttps://www.rawpixel.com/image/9676636/community-pool-constructionFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941702/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseCommunity pool constructionhttps://www.rawpixel.com/image/9676495/community-pool-constructionFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941292/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseJunior Fire Marshall Academy (2022)On Thursday, July 21, 2022, Junior Fire Marshall Academy cadets participated in a…https://www.rawpixel.com/image/9676682/image-face-hands-personFree Image from public domain license