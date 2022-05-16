Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagegarbage truckpick up trashtrash collectionpublic domaintrashtruckworkphotoSanitation work, Greenville, May 16, 2022. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 798 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2661 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarPNG Trash pick up volunteering at the beach, round badge mockup element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9198180/png-activist-american-asianView licenseSanitation work, Greenville, May 16, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658289/image-public-domain-2022-workFree Image from public domain licenseSocial responsibility Pinterest pin template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7609401/imageView licenseSanitation work, Greenville, May 16, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657917/image-public-domain-2022-workFree Image from public domain licenseGlobal environmental concern poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7608188/imageView licenseSanitation work, Greenville, May 16, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658286/image-public-domain-2022-workFree Image from public domain licenseWomen's apparel mockup, beach clean up volunteershttps://www.rawpixel.com/image/7601796/womens-apparel-mockup-beach-clean-volunteersView licenseSanitation work, Greenville, May 16, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658425/image-person-public-domain-2022Free Image from public domain licenseBeach cleanup Twitter post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7606802/imageView licenseSanitation work, Greenville, May 16, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657930/image-public-domain-2022-workFree Image from public domain licenseBeach cleanup Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7599818/imageView licenseNational Public Works Week 2022Sanitation at work, May 16, 2022.https://www.rawpixel.com/image/9676652/image-person-public-domain-workFree Image from public domain licenseSustainability initiatives Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7607401/sustainability-initiatives-instagram-post-template-editable-designView licenseTransit (GREAT Bus) at work, Greenville, May 17, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657911/image-person-public-domain-2022Free Image from public domain licenseSustainability initiatives Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7609230/imageView licenseTransit (GREAT Bus) at work, Greenville, May 17, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657908/image-person-public-domain-2022Free Image from public domain licenseEnvironmental consideration Pinterest pin template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7599848/imageView licenseFleet Division at work, May 13, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658444/image-person-public-domain-2022Free Image from public domain licenseBeach pollution Pinterest pin template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7601347/imageView licenseFleet Division at work, May 13, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658442/image-person-public-domain-2022Free Image from public domain license3D editable garbage collector remixhttps://www.rawpixel.com/image/12235342/editable-garbage-collector-remixView licenseFleet Division at work, Greenville, May 13, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658224/image-person-public-domain-2022Free Image from public domain licenseSocial responsibility poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7599831/imageView licenseNational Public Works Week 2022Sanitation at work, May 16, 2022.https://www.rawpixel.com/image/9676494/image-person-public-domain-manFree Image from public domain licenseGlobal environmental concern poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7601319/imageView licenseAdministrative office staff, Greenville, May 13, 2022. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9657945/image-face-person-phoneFree Image from public domain licenseEnvironmental consideration Twitter post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7599922/imageView licenseNational Public Works Week 2022Administrative office staff, May 13, 2022.https://www.rawpixel.com/image/9676453/image-face-person-laptopFree Image from public domain licenseSocial responsibility Twitter post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7601393/social-responsibility-twitter-post-template-editable-designView licenseThe Public Works Fleet Division, Greenville, date unknown. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658579/image-fire-public-domain-houseFree Image from public domain licenseBeach cleanup Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7599865/imageView licenseFleet DivisionThe Public Works Fleet Division keeps Greenville's wheels turning! From small engines to the largest fire…https://www.rawpixel.com/image/9677046/image-fire-public-domain-houseFree Image from public domain licenseEnvironmental consideration Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7601383/imageView licenseWorker taking the trash out, Greenville, date unknown. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9656832/image-face-person-public-domainFree Image from public domain licenseSocial responsibility Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7601290/imageView licenseThe Public Works Fleet Division, Greenville, date unknown. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658791/image-person-fire-public-domainFree Image from public domain licenseLaundry service poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599564/laundry-service-poster-templateView licenseThe Public Works Fleet Division, Greenville, date unknown. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/9658808/image-person-fire-public-domainFree Image from public domain licenseGlobal environmental concern presentation template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7596801/imageView licenseFleet DivisionThe Public Works Fleet Division keeps Greenville's wheels turning! From small engines to the largest fire…https://www.rawpixel.com/image/9676983/image-face-person-fireFree Image from public domain license