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Halk' illan ruskon auerman (1904-1906) lake illustration by Torsten Wasastjerna. Original public domain image from The…
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Halk' illan ruskon auerman (1904-1906) lake illustration by Torsten Wasastjerna. Original public domain image from The Finnish National Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.

Original public domain image from Finnish National Gallery

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Public DomainPersonal and Business use
ID : 
9758814

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Halk' illan ruskon auerman (1904-1906) lake illustration by Torsten Wasastjerna. Original public domain image from The Finnish National Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.

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