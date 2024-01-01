https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/https://www.rawpixel.com/image/9758814Edit ImageSaveSaveEditCropCustom TextHalk' illan ruskon auerman (1904-1906) lake illustration by Torsten Wasastjerna. Original public domain image from The Finnish National Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.Original public domain image from Finnish National GalleryMorePublic DomainPersonal and Business useID : 9758814View CC0 LicenseJPEGTIFFSmall JPEG 1200 x 548 px | 300 dpiLarge JPEG 3413 x 1559 px | 300 dpiTIFF 3413 x 1559 px | 300 dpi | 30.48 MBFree DownloadHalk' illan ruskon auerman (1904-1906) lake illustration by Torsten Wasastjerna. Original public domain image from The Finnish National Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.More