Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagebook covervintage magazinespublic domain vintage postersfacebookpersonartvintageWoman in Green and Brown Suit, October Harper's (1885–1915) by Edward PenfieldOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 899 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1198 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese music book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737132/japanese-music-book-cover-template-editable-designView licenseMan and Woman in Green Coat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773513/man-and-woman-green-coat-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseJapanese magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737135/japanese-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseWoman in a Green Dress, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773496/woman-green-dress-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseMurder mystery poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273071/murder-mystery-poster-templateView licenseLady and Gentleman at the Horse Show, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773483/image-horse-animal-bookFree Image from public domain licenseBeauty magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14731526/beauty-magazine-book-cover-template-editable-designView licensePeople on Omnibus, February Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773491/people-omnibus-february-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseMusic magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14730874/music-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseGirl in Blue Dress with Umbrella, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773485/girl-blue-dress-with-umbrella-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseIdol interview magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14731893/idol-interview-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseMan in Yellow Suit on Bicycle, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773486/man-yellow-suit-bicycle-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseArt painting magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14732542/art-painting-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseMan Playing Golf, September Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773445/man-playing-golf-september-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseGreatest music hits book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737139/greatest-music-hits-book-cover-template-editable-designView licensePeople We Pass by Julian Ralph, Harper & Brothers Publishers (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773455/image-book-face-peopleFree Image from public domain licenseJapanese magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737133/japanese-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseLady and Gentleman Outside Horse Stall, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773488/image-horse-animal-bookFree Image from public domain licenseMagazine cover template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12592304/magazine-cover-template-editable-textView licenseGeorge Washington, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773589/george-washington-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseFoundation lifestyle magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14732882/foundation-lifestyle-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseWoman on Horseback, June Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773523/woman-horseback-june-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseMagazine page poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487018/magazine-page-poster-templateView licenseYoung Woman Seated in Red Rocking Chair, September Harper's (c. 1895–1900) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773903/image-book-face-personFree Image from public domain licenseElevate art magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/13832706/elevate-art-magazine-cover-templateView licenseWoman Reading Harper's, Trees in Background, September Harper's (1880–1910) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773902/image-background-face-personFree Image from public domain licenseFashion magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14732477/fashion-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseMan with a Rifle and Two Rabbits, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773564/image-animal-book-faceFree Image from public domain licenseLifestyle magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12653759/lifestyle-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseGirl Holding Two Cats, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773598/girl-holding-two-cats-may-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseVintage magazine poster template, editable design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8742588/png-1983-aiga-american-artView licenseYoung Woman in Brown Bathing Dress Reaching for a Copy of Harper's Magazine Floating in the Water, August Harper's (1896) by…https://www.rawpixel.com/image/9776303/image-book-face-personFree Image from public domain licenseArt magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14732872/art-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseHarper's March (1897) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776124/harpers-march-1897-edward-penfieldFree Image from public domain licenseArt painting magazine poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14726460/art-painting-magazine-poster-templateView licenseMan Reading, January 1897 Harper's (1897) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776110/man-reading-january-1897-harpers-1897-edward-penfieldFree Image from public domain licenseJapanese entertainment book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737136/japanese-entertainment-book-cover-template-editable-designView licenseChristmas 1895 Harper's (1895) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776364/christmas-1895-harpers-1895-edward-penfieldFree Image from public domain licenseMagazine cover poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443056/magazine-cover-poster-templateView licenseThe Christmas Scribner's—Dutchman Wearing Red Coat (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773535/image-book-face-christmasFree Image from public domain license