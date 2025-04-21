rawpixel
Edit ImageCrop
On Snow Shoes to the Barren Ground, by Caspar Whitney, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Save
Edit Image
magazine coverfacebookwoodpersonartvintagedesign
Elevate art magazine cover template
Elevate art magazine cover template
https://www.rawpixel.com/image/14427433/elevate-art-magazine-cover-templateView license
Man in Yellow Suit on Bicycle, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Man in Yellow Suit on Bicycle, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773486/man-yellow-suit-bicycle-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Magazine cover template, editable text
Magazine cover template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12592304/magazine-cover-template-editable-textView license
Woman in Green and Brown Suit, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Woman in Green and Brown Suit, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773456/woman-green-and-brown-suit-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Japanese magazine book cover template, editable design
Japanese magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14737135/japanese-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Man and Woman in Green Coat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Man and Woman in Green Coat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773513/man-and-woman-green-coat-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Beauty magazine book cover template, editable design
Beauty magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14731526/beauty-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Man with a Rifle and Two Rabbits, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Man with a Rifle and Two Rabbits, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773564/image-animal-book-faceFree Image from public domain license
Japanese music book cover template, editable design
Japanese music book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14737132/japanese-music-book-cover-template-editable-designView license
Woman on Horseback, June Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Woman on Horseback, June Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773523/woman-horseback-june-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Music magazine book cover template, editable design
Music magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14730874/music-magazine-book-cover-template-editable-designView license
George Washington, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
George Washington, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773589/george-washington-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Idol interview magazine book cover template, editable design
Idol interview magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14731893/idol-interview-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Woman in a Green Dress, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Woman in a Green Dress, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773496/woman-green-dress-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Greatest music hits book cover template, editable design
Greatest music hits book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14737139/greatest-music-hits-book-cover-template-editable-designView license
Harper's Weekly Out To-Day (1885–1915) by Edward Penfield
Harper's Weekly Out To-Day (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773533/harpers-weekly-out-to-day-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Japanese magazine book cover template, editable design
Japanese magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14737133/japanese-magazine-book-cover-template-editable-designView license
People on Omnibus, February Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
People on Omnibus, February Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773491/people-omnibus-february-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Art painting magazine book cover template, editable design
Art painting magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14732542/art-painting-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Lady and Gentleman at the Horse Show, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Lady and Gentleman at the Horse Show, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773483/image-horse-animal-bookFree Image from public domain license
Murder mystery poster template
Murder mystery poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273071/murder-mystery-poster-templateView license
Woman with a Muff Walking with a Small Dog, Christmas Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Woman with a Muff Walking with a Small Dog, Christmas Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773433/image-dog-animal-bookFree Image from public domain license
Kid's book mockup, editable stationery design
Kid's book mockup, editable stationery design
https://www.rawpixel.com/image/9061615/kids-book-mockup-editable-stationery-designView license
Woman in Brown with Black Hat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Woman in Brown with Black Hat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773569/woman-brown-with-black-hat-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Foundation lifestyle magazine book cover template, editable design
Foundation lifestyle magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14732882/foundation-lifestyle-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Lady and Gentleman Outside Horse Stall, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Lady and Gentleman Outside Horse Stall, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773488/image-horse-animal-bookFree Image from public domain license
Editable kid's book cover mockup design
Editable kid's book cover mockup design
https://www.rawpixel.com/image/9061478/editable-kids-book-cover-mockup-designView license
Man Playing Golf, September Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Man Playing Golf, September Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773445/man-playing-golf-september-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Bubble wrap mockup, editable design
Bubble wrap mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7496517/bubble-wrap-mockup-editable-designView license
Girl in Blue Dress with Umbrella, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Girl in Blue Dress with Umbrella, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773485/girl-blue-dress-with-umbrella-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Vision art magazine cover template
Vision art magazine cover template
https://www.rawpixel.com/image/14327771/vision-art-magazine-cover-templateView license
Standing Girl with Book, 3 Masks on Wall, March Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Standing Girl with Book, 3 Masks on Wall, March Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773481/image-book-face-personFree Image from public domain license
Elevate art magazine cover template
Elevate art magazine cover template
https://www.rawpixel.com/image/13832706/elevate-art-magazine-cover-templateView license
Woman on a Red Sofa Reading, Christmas Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Woman on a Red Sofa Reading, Christmas Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773431/woman-red-sofa-reading-christmas-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Magazine cover mockup, editable design
Magazine cover mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10120921/magazine-cover-mockup-editable-designView license
Girl Holding Two Cats, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Girl Holding Two Cats, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773598/girl-holding-two-cats-may-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Fashion magazine cover template
Fashion magazine cover template
https://www.rawpixel.com/image/14392609/fashion-magazine-cover-templateView license
Joan of Arc, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Joan of Arc, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773512/joan-arc-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license
Lifestyle magazine book cover template, editable design
Lifestyle magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12653759/lifestyle-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Girl in White with Maypole, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
Girl in White with Maypole, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfield
https://www.rawpixel.com/image/9773465/girl-white-with-maypole-may-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license