Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagehorsepublic domain magazine coverpublic domain book coveranimalfacebookpersonartMounted Policeman, October Harper's (1885–1915) by Edward PenfieldOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 866 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1155 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMagazine cover template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12592304/magazine-cover-template-editable-textView licenseLady and Gentleman at the Horse Show, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773483/image-horse-animal-bookFree Image from public domain licenseJapanese magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737135/japanese-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseWoman on Horseback, June Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773523/woman-horseback-june-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseBeauty magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14731526/beauty-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseMan in Yellow Suit on Bicycle, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773486/man-yellow-suit-bicycle-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseJapanese music book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737132/japanese-music-book-cover-template-editable-designView licenseLady and Gentleman Outside Horse Stall, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773488/image-horse-animal-bookFree Image from public domain licenseIdol interview magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14731893/idol-interview-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseMan with a Rifle and Two Rabbits, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773564/image-animal-book-faceFree Image from public domain licenseMusic magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14730874/music-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseWoman in Green and Brown Suit, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773456/woman-green-and-brown-suit-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseGreatest music hits book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737139/greatest-music-hits-book-cover-template-editable-designView licenseMan and Woman in Green Coat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773513/man-and-woman-green-coat-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseJapanese magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14737133/japanese-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseMan on Bridge, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773516/man-bridge-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseKid's book mockup, editable stationery designhttps://www.rawpixel.com/image/9061615/kids-book-mockup-editable-stationery-designView licenseMan in Black Coat with Woman in Green Cape, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773467/image-face-person-artFree Image from public domain licenseElevate art magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427433/elevate-art-magazine-cover-templateView licenseMan in Horsedrawn Sleigh, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773596/man-horsedrawn-sleigh-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseEditable kid's book cover mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/9061478/editable-kids-book-cover-mockup-designView licensePeople on Omnibus, February Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773491/people-omnibus-february-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseBubble wrap mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7496517/bubble-wrap-mockup-editable-designView licenseWoman in a Green Dress, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773496/woman-green-dress-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseVision art magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327771/vision-art-magazine-cover-templateView licenseYoung Woman in Small Carriage at Depot, August Harper's (1898–1900) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9775382/image-horse-animal-faceFree Image from public domain licenseFoundation lifestyle magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14732882/foundation-lifestyle-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseGirl in White with Maypole, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773465/girl-white-with-maypole-may-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseElevate art magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/13832706/elevate-art-magazine-cover-templateView licenseMan Seated in Orange Chair, August Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773526/man-seated-orange-chair-august-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseMurder mystery book cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14333600/murder-mystery-book-cover-templateView licenseWoman with a Muff Walking with a Small Dog, Christmas Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773433/image-dog-animal-bookFree Image from public domain licenseEditable magazine mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/10199294/editable-magazine-mockup-designView licenseWoman on a Red Sofa Reading, Christmas Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773431/woman-red-sofa-reading-christmas-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseArt painting magazine book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14732542/art-painting-magazine-book-cover-template-editable-designView licenseOn Snow Shoes to the Barren Ground, by Caspar Whitney, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773479/image-book-face-woodFree Image from public domain licenseChildren's book cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14788766/childrens-book-cover-template-editable-designView licenseRooster and Hen, May Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773600/rooster-and-hen-may-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseFashion magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14392609/fashion-magazine-cover-templateView licenseGirl in Blue Dress with Umbrella, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773485/girl-blue-dress-with-umbrella-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain license