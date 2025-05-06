Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagetree posterharpersbackground vintagebackgroundtreesfacepersonartWoman Reading Harper's, Trees in Background, September Harper's (1880–1910) by Edward PenfieldOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 860 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1147 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPositivity & life quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11958902/positivity-life-quote-poster-template-editable-text-and-designView licensePeople on Omnibus, February Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773491/people-omnibus-february-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseHenri Matisse quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11958896/henri-matisse-quote-poster-template-editable-text-and-designView licenseMan Reading, January 1897 Harper's (1897) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776110/man-reading-january-1897-harpers-1897-edward-penfieldFree Image from public domain licenseFairy in the forest poster template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18326233/fairy-the-forest-poster-template-editable-design-and-textView licenseWoman in a Green Dress, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773496/woman-green-dress-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseArt & culture magazine poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12488390/art-culture-magazine-poster-template-editable-text-and-designView licenseWoman in Green and Brown Suit, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773456/woman-green-and-brown-suit-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseGreen poster mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14819622/green-poster-mockup-editable-designView licenseMan and Woman in Green Coat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773513/man-and-woman-green-coat-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseSouth Africa poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12488359/south-africa-poster-template-editable-text-and-designView licenseMan in Yellow Suit on Bicycle, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773486/man-yellow-suit-bicycle-october-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseLet it snow editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16559909/let-snow-editable-greeting-card-templateView licenseYoung Woman Seated in Red Rocking Chair, September Harper's (c. 1895–1900) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773903/image-book-face-personFree Image from public domain licensePortraits for men poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9801285/portraits-for-men-poster-template-editable-text-designView licenseYoung Woman in Brown Bathing Dress Reaching for a Copy of Harper's Magazine Floating in the Water, August Harper's (1896) by…https://www.rawpixel.com/image/9776303/image-book-face-personFree Image from public domain licenseYear end specials poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12933282/year-end-specials-poster-templateView licenseWoman on Horseback, June Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773523/woman-horseback-june-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseArt exhibition poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10121875/art-exhibition-poster-template-editable-text-designView licenseMan with a Rifle and Two Rabbits, October Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773564/image-animal-book-faceFree Image from public domain licenseEditable rolled poster, black floral designhttps://www.rawpixel.com/image/11021502/editable-rolled-poster-black-floral-designView licenseMan Playing Golf, September Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773445/man-playing-golf-september-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseWeekend sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12468393/weekend-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseHarper's March (1897) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776124/harpers-march-1897-edward-penfieldFree Image from public domain licenseStrong woman poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12459302/strong-woman-poster-template-editable-text-and-designView licenseWoman in Brown with Black Hat, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773569/woman-brown-with-black-hat-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseSummer sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12526789/summer-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseGirl in Blue Dress with Umbrella, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773485/girl-blue-dress-with-umbrella-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseSnow falls, light stays poster template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18611723/snow-falls-light-stays-poster-template-editable-design-and-textView licenseChristmas 1895 Harper's (1895) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776364/christmas-1895-harpers-1895-edward-penfieldFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12499831/png-adult-anime-artView licenseGeorge Washington, January Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773589/george-washington-january-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseRipped poster mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10232682/ripped-poster-mockup-editable-designView licenseYoung Woman in Deep Pink Dress Holding an Issue of Harper's Magazine, September Harper's (c. 1896–1900) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773962/image-book-face-personFree Image from public domain licenseBeach vibes poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12037057/beach-vibes-poster-template-editable-text-and-designView licensePeople We Pass by Julian Ralph, Harper & Brothers Publishers (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773455/image-book-face-peopleFree Image from public domain licenseMakeup look poster template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12650636/makeup-look-poster-template-editable-textView licenseGerman Soldier, July Harper's (1895) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9776482/german-soldier-july-harpers-1895-edward-penfieldFree Image from public domain licenseSelf-love quote poster template, editable modern design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8723989/png-art-black-blank-spaceView licenseLady and Gentleman at the Horse Show, November Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773483/image-horse-animal-bookFree Image from public domain license