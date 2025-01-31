Edit ImageCrop21SaveSaveEdit Imageflowerssketchwildflower public domainflower sketchvintage flowerfloralbotanicalnature vintageWildflowers (1903–6) by Beverly Bennett DobbsOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 962 pxHigh Resolution (HD) 6628 x 5314 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 6628 x 5314 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable Delicate pressed flower design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15598993/editable-delicate-pressed-flower-design-element-setView licenseSunlight Beach Scene (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775081/sunlight-beach-scene-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseEditable watercolor flower frame element design 