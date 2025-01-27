Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imagevintagehatdogssnow dogdog sleddingsled dogsarctic peopledog public domain vintageDog Teams, Nome (1903–6) by Attributed to Beverly Bennett DobbsOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 948 pxHigh Resolution (HD) 6106 x 4825 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 6106 x 4825 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFinland travel guide book cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14441544/finland-travel-guide-book-cover-templateView licenseHot Air Mine (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9774988/hot-air-mine-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseTravel with pets poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12831297/travel-with-pets-poster-templateView licenseHose Clean Up (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775045/hose-clean-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseAdventure package poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11730551/adventure-package-poster-template-editable-text-and-designView licenseFront Street Nome Looking East (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775047/front-street-nome-looking-east-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseDog walker Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9257135/dog-walker-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseSunday Excursion, Wild Goose R.R. Nome (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775031/sunday-excursion-wild-goose-rr-nome-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseDog-friendly Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9257179/dog-friendly-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseLoading Passengers (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775085/loading-passengers-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseWinter travel poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11730549/winter-travel-poster-template-editable-text-and-designView licenseGroup Portrait - Siberian Men (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775055/group-portrait-siberian-men-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseAdventure awaits Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/15788673/adventure-awaits-facebook-story-templateView licenseSumit Bench (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775076/sumit-bench-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseDog walker Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9257136/dog-walker-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseLightering Passengers (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775059/lightering-passengers-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseDog-friendly Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9257180/dog-friendly-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseSunlight Beach Scene (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775081/sunlight-beach-scene-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseAdventure package Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12035261/adventure-package-instagram-post-template-editable-textView licenseGrandstand Event (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775022/grandstand-event-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseAdventure package Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12036005/adventure-package-instagram-story-template-editable-textView licenseAbove Cleary Creek (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775018/above-cleary-creek-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licensePet care tips poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12831226/pet-care-tips-poster-templateView licenseBirds Eye View of Nome (1903) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775394/birds-eye-view-nome-1903-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseWinter snow festival poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12470701/winter-snow-festival-poster-template-editable-text-and-designView licenseCleaning Bedrock (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775075/cleaning-bedrock-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseAdventure package blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12035994/adventure-package-blog-banner-template-editable-textView licenseConstruction Crew Camp No. 2 (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9774978/construction-crew-camp-no-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseWinter forest walk Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9257221/winter-forest-walk-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseCamp Number One at Mouth of Big Hurrah Creek (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775015/camp-number-one-mouth-big-hurrah-creek-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseDog-friendly blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9257181/dog-friendly-blog-banner-template-editable-text-designView licenseShip in Ice Floe (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775061/ship-ice-floe-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseDog walker blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9257139/dog-walker-blog-banner-template-editable-text-designView licenseDog Team on Ice (1903–6) by Attributed to Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775067/dog-team-ice-1903-6-attributed-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseWinter forest walk blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9257226/winter-forest-walk-blog-banner-template-editable-text-designView licenseNome's High Society (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775065/nomes-high-society-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseWinter forest walk Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9257223/winter-forest-walk-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseNome Wharf (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775083/nome-wharf-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain licenseHello winter social story templatehttps://www.rawpixel.com/image/15789133/hello-winter-social-story-templateView licenseNew Kougarok Extension Nome River Alaska (1903–6) by Beverly Bennett Dobbshttps://www.rawpixel.com/image/9775084/new-kougarok-extension-nome-river-alaska-1903-6-beverly-bennett-dobbsFree Image from public domain license