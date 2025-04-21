Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagepublic domain magazine coverscover booksfacebookpersonartmanvintageYoung Woman in Blue Gown with a Red Umbrella, July Harper's (1896–1900) by Edward PenfieldOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 909 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1212 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarElevate art magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427433/elevate-art-magazine-cover-templateView licenseGirl in Blue Dress with Umbrella, April Harper's (1885–1915) by Edward Penfieldhttps://www.rawpixel.com/image/9773485/girl-blue-dress-with-umbrella-april-harpers-1885-1915-edward-penfieldFree Image from public domain licenseVintage magazine poster template, editable design remastered and made editable 