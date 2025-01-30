Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageancient buildingspersonbuildingdesignpublic domainlandscapeislamicmosqueThe Mosque of Kaitbey (C. 1860) by Francis FrithOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 970 pxHigh Resolution (HD) 1600 x 1293 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarIslamic center Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14736185/islamic-center-instagram-post-templateView licenseThe Mosque of the Emeer, Akhoor, Cairo (C. 1860) by Francis Frithhttps://www.rawpixel.com/image/9782792/the-mosque-the-emeer-akhoor-cairo-c-1860-francis-frithFree Image from public domain licenseHijri new year Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14735397/hijri-new-year-instagram-post-templateView licenseCairo from the 