Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imagewedding dressvintagevictorian womanfacepersonartillustrationpublic domainFashion Drawing No. 15 (1875) by Jules DavidOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 892 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1189 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseFashion Drawing No. 14 (1874) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9784216/fashion-drawing-no-1874-jules-davidFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseFashion Drawing No. 18 (1878) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9783874/fashion-drawing-no-1878-jules-davidFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseFashion Drawing No. 4 (1859) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9787127/fashion-drawing-no-1859-jules-davidFree Image from public domain licenseVintage woman badge background, rear view illustration, editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8792736/png-aesthetic-antique-back-viewView licenseFashion Drawing No. 11 (1869) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9785918/fashion-drawing-no-1869-jules-davidFree Image from public domain licenseGeorge Barbier's Victorian women background, floral border, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8480068/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licensePNG Female dress illustration clothing costume.https://www.rawpixel.com/image/15482966/png-female-dress-illustration-clothing-costumeView licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792823/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseHippie victorian clothing romantic.https://www.rawpixel.com/image/15753087/hippie-victorian-clothing-romanticView licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793053/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licensePNG Elegant Victorian-era fashion illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15410477/png-elegant-victorian-era-fashion-illustrationView licenseWatercolor Victorian woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView licensePNG Hippie victorian clothing romantic.https://www.rawpixel.com/image/15919161/png-hippie-victorian-clothing-romanticView licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877417/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licensePNG Elegant Victorian-era woman illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15410997/png-elegant-victorian-era-woman-illustrationView licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199907/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseFashion Drawing No. 12 (1869) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9785935/fashion-drawing-no-1869-jules-davidFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877228/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseFashion Drawing No. 6 (1862) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9786900/fashion-drawing-no-1862-jules-davidFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePNG Victorian woman holding ornate keyhttps://www.rawpixel.com/image/15410642/png-victorian-woman-holding-ornate-keyView licenseVintage woman pink badge illustration, editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8792735/vintage-woman-pink-badge-illustration-editable-design-remixed-rawpixelView licensePNG Victorian elegance with floral bouquethttps://www.rawpixel.com/image/15409773/png-victorian-elegance-with-floral-bouquetView licenseBridal gowns, editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/18129054/bridal-gowns-editable-poster-templateView licenseVictorian woman holding ornate keyhttps://www.rawpixel.com/image/15388525/victorian-woman-holding-ornate-keyView licenseVictorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/10479765/victorian-woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView licenseAnnie M. Andrewshttps://www.rawpixel.com/image/11395787/annie-andrewsFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licensePNG Elegant Victorian-era woman illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15410615/png-elegant-victorian-era-woman-illustrationView licenseMood-boosting plants Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11995224/mood-boosting-plants-instagram-post-template-editable-textView licenseElegant Victorian-era woman illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15372503/elegant-victorian-era-woman-illustrationView licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseA woman victorian clothing costume.https://www.rawpixel.com/image/16017097/woman-victorian-clothing-costumeView licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView licensePNG Vintage Victorian dress illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15411138/png-vintage-victorian-dress-illustrationView licenseWatercolor woman in park, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView licenseFashion Drawing No. 16 (1876) by Jules Davidhttps://www.rawpixel.com/image/9784035/fashion-drawing-no-1876-jules-davidFree Image from public domain license