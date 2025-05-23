rawpixel
Edit ImageCrop
The Angel at the Sepulchre (1869, printed in 1872) by Julia Margaret Cameron
Save
Edit Image
facewomanvintage woman photo portraitwomen flowerjulia margaret cameronportraitportrait woman public domainart painting
Art quote poster template
Art quote poster template
https://www.rawpixel.com/image/14714008/art-quote-poster-templateView license
The Kiss of Peace (1869) by Julia Margaret Cameron
The Kiss of Peace (1869) by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/9785930/the-kiss-peace-1869-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Gustav Klimt's postage stamp, editable famous artwork design set, remixed by rawpixel
Gustav Klimt's postage stamp, editable famous artwork design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9070597/png-adele-bloch-bauer-art-nouveauView license
Spring by Julia Margaret Cameron
Spring by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14277823/spring-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Editable Gustav Klimt's postage stamp, famous painting set, remixed by rawpixel
Editable Gustav Klimt's postage stamp, famous painting set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9062651/editable-gustav-klimts-postage-stamp-famous-painting-set-remixed-rawpixelView license
Alethea by Julia Margaret Cameron
Alethea by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14250093/alethea-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Gustav Klimt's postage stamp set, editable famous painting design, remixed by rawpixel
Gustav Klimt's postage stamp set, editable famous painting design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9062648/png-adele-bloch-bauer-art-nouveauView license
The Angel at the Tomb by Julia Margaret Cameron
The Angel at the Tomb by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14284583/the-angel-the-tomb-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Art quote Instagram post template
Art quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14713205/art-quote-instagram-post-templateView license
The Sunflower (early 1870s) by Julia Margaret Cameron
The Sunflower (early 1870s) by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/10047154/the-sunflower-early-1870s-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
PNG flower badge shape, rosebud vintage woman illustration. Remixed by rawpixel. transparent background
PNG flower badge shape, rosebud vintage woman illustration. Remixed by rawpixel. transparent background
https://www.rawpixel.com/image/9590950/png-badge-beautiful-beautyView license
Deathbed Study of Adeline Grace Clogstoun (1872) by Julia Margaret Cameron
Deathbed Study of Adeline Grace Clogstoun (1872) by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/10047471/deathbed-study-adeline-grace-clogstoun-1872-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Monet quote poster template, editable text and design
Monet quote poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView license
Mrs. Herbert Duckworth
Mrs. Herbert Duckworth
https://www.rawpixel.com/image/9079683/mrs-herbert-duckworthFree Image from public domain license
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715400/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView license
Marie Spartali by Julia Margaret Cameron
Marie Spartali by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14278576/marie-spartali-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715377/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView license
The Flower Girl by Julia Margaret Cameron
The Flower Girl by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14285815/the-flower-girl-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Floral lady png sticker, Johannes Vermeer's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
Floral lady png sticker, Johannes Vermeer's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8704654/png-aesthetic-art-remixView license
Maud by Julia Margaret Cameron
Maud by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14278114/maud-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Vintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable design
Vintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView license
"For I'm to be Queen of the May, Mother, I'm to be Queen of the May" by Julia Margaret Cameron
"For I'm to be Queen of the May, Mother, I'm to be Queen of the May" by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14285811/image-face-flower-plantFree Image from public domain license
Good luck wish Instagram story template, editable social media design
Good luck wish Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9242174/good-luck-wish-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
The Angel at the Sepulchre by Julia Margaret Cameron
The Angel at the Sepulchre by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/8964254/the-angel-the-sepulchre-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Good luck wish Facebook post template, editable social media ad
Good luck wish Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9242171/good-luck-wish-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
The Peasant by Julia Margaret Cameron
The Peasant by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14253455/the-peasant-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
Leonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…
https://www.rawpixel.com/image/8926707/png-antique-art-artworkView license
A Study by Julia Margaret Cameron
A Study by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/9085523/study-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Good luck wish blog banner template, editable text & design
Good luck wish blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9242169/good-luck-wish-blog-banner-template-editable-text-designView license
Spring by Julia Margaret Cameron
Spring by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14253201/spring-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Woman working on laptop , editable oil painting
Woman working on laptop , editable oil painting
https://www.rawpixel.com/image/12790336/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView license
La Contadina by Julia Margaret Cameron
La Contadina by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14254167/contadina-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Vermeer girl sticker. Famous artwork remixed by rawpixel.
Vermeer girl sticker. Famous artwork remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082134/vermeer-girl-sticker-famous-artwork-remixed-rawpixelView license
Marie Spartali by Julia Margaret Cameron
Marie Spartali by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14277215/marie-spartali-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Flower headed woman, editable mental health collage. Remixed by rawpixel.
Flower headed woman, editable mental health collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9581887/flower-headed-woman-editable-mental-health-collage-remixed-rawpixelView license
The Red and White Roses by Julia Margaret Cameron
The Red and White Roses by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14266013/the-red-and-white-roses-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license
Mona Lisa sunflower desktop wallpaper. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa sunflower desktop wallpaper. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9056004/mona-lisa-sunflower-desktop-wallpaper-remixed-rawpixelView license
"For I'm to be Queen of the May, Mother, I'm to be Queen of the May" by Julia Margaret Cameron
"For I'm to be Queen of the May, Mother, I'm to be Queen of the May" by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14278118/image-face-flower-plantFree Image from public domain license
Vermeer girl collage element, customizable design. Famous artwork remixed by rawpixel.
Vermeer girl collage element, customizable design. Famous artwork remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9071883/png-aesthetic-collage-remix-artView license
Elaine by Julia Margaret Cameron
Elaine by Julia Margaret Cameron
https://www.rawpixel.com/image/14278603/elaine-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license