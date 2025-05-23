Edit ImageCrop17SaveSaveEdit Imagefacewomanvintage woman photo portraitwomen flowerjulia margaret cameronportraitportrait woman public domainart paintingThe Angel at the Sepulchre (1869, printed in 1872) by Julia Margaret CameronOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 897 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4766 x 6374 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 4766 x 6374 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarArt quote poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14714008/art-quote-poster-templateView licenseThe Kiss of Peace (1869) by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/9785930/the-kiss-peace-1869-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseGustav Klimt's postage stamp, editable famous artwork design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9070597/png-adele-bloch-bauer-art-nouveauView licenseSpring by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14277823/spring-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseEditable Gustav Klimt's postage stamp, famous painting set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062651/editable-gustav-klimts-postage-stamp-famous-painting-set-remixed-rawpixelView licenseAlethea by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14250093/alethea-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseGustav Klimt's postage stamp set, editable famous painting design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062648/png-adele-bloch-bauer-art-nouveauView licenseThe Angel at the Tomb by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14284583/the-angel-the-tomb-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseArt quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713205/art-quote-instagram-post-templateView licenseThe Sunflower (early 1870s) by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/10047154/the-sunflower-early-1870s-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licensePNG flower badge shape, rosebud vintage woman illustration. Remixed by rawpixel. transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9590950/png-badge-beautiful-beautyView licenseDeathbed Study of Adeline Grace Clogstoun (1872) by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/10047471/deathbed-study-adeline-grace-clogstoun-1872-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseMonet quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView licenseMrs. Herbert Duckworthhttps://www.rawpixel.com/image/9079683/mrs-herbert-duckworthFree Image from public domain licenseSandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715400/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView licenseMarie Spartali by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14278576/marie-spartali-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseSandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715377/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView licenseThe Flower Girl by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14285815/the-flower-girl-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseFloral lady png sticker, Johannes Vermeer's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8704654/png-aesthetic-art-remixView licenseMaud by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14278114/maud-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView license"For I'm to be Queen of the May, Mother, I'm to be Queen of the May" by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14285811/image-face-flower-plantFree Image from public domain licenseGood luck wish Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9242174/good-luck-wish-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseThe Angel at the Sepulchre by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/8964254/the-angel-the-sepulchre-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseGood luck wish Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9242171/good-luck-wish-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseThe Peasant by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14253455/the-peasant-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseLeonardo da Vinci's Mona Lisa del Giocondo, editable famous painting. Original from Wikimedia Commons. Remastered by…https://www.rawpixel.com/image/8926707/png-antique-art-artworkView licenseA Study by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/9085523/study-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseGood luck wish blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9242169/good-luck-wish-blog-banner-template-editable-text-designView licenseSpring by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14253201/spring-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseWoman working on laptop , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12790336/woman-working-laptop-editable-oil-paintingView licenseLa Contadina by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14254167/contadina-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseVermeer girl sticker. Famous artwork remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082134/vermeer-girl-sticker-famous-artwork-remixed-rawpixelView licenseMarie Spartali by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14277215/marie-spartali-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseFlower headed woman, editable mental health collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9581887/flower-headed-woman-editable-mental-health-collage-remixed-rawpixelView licenseThe Red and White Roses by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14266013/the-red-and-white-roses-julia-margaret-cameronFree Image from public domain licenseMona Lisa sunflower desktop wallpaper. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9056004/mona-lisa-sunflower-desktop-wallpaper-remixed-rawpixelView license"For I'm to be Queen of the May, Mother, I'm to be Queen of the May" by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14278118/image-face-flower-plantFree Image from public domain licenseVermeer girl collage element, customizable design. Famous artwork remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9071883/png-aesthetic-collage-remix-artView licenseElaine by Julia Margaret Cameronhttps://www.rawpixel.com/image/14278603/elaine-julia-margaret-cameronFree Image from public domain license