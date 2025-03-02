rawpixel
Two Women (1831–1866) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
The Mazurka at Mabille's (1844) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #10: Une Queue au Théâtre (Ambigue Comique) (1858) by Eugène Charles François Guérard
Vintage woman badge background, rear view illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérard
Vintage woman pink badge illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérard
, editable design
Physionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérard
Vintage couple png sticker, mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
Les Touristes #10: Bal de Vide-Choppe (Heidelberg) (1854) by Eugène Charles François Guérard
Vintage flower goddess sticker, art nouveau style, remixed from the artwork of Alphonse Mucha, editable design
Les Touristes #13: La Pêche aux Canards sur le Rhin (1853) by Eugène Charles François Guérard
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #4: Boulevart des Italians (Tortoni, 4 heures du soir) (1856) by Eugène Charles François Guérard
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
Physionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérard
Vintage book lover background, editable beige grid pattern, remixed by rawpixel
Physionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérard
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Physionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérard
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Woman with a Parasol (1866–1924) by Edouard Zier
Vintage book lover background, editable purple grid pattern, remixed by rawpixel
Physionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérard
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Physionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérard
Women's vintage fashion sticker, dresses illustration, remixed by rawpixel, editable design
Physionomies de Paris #2: Théâtre de Guignol (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérard
George Barbier's women iPhone wallpaper, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
Les Touristes #17: Sur le Rhin, de Strasbourg à Cologne (1854) by Eugène Charles François Guérard
