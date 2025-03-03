Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagevictorian illustrationlithographfacepersonartmanpublic domainillustrationL'Artiste: Les Aprêts pour le Bal (1814–1866) by Paul GavarniOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 815 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1087 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSpring sale blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12681108/spring-sale-blog-banner-template-editable-textView licenseL'Artiste: La Valse (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786454/lartiste-valse-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseVintage cars Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11725881/vintage-cars-instagram-post-template-editable-textView licenseL'Artiste: La Galope (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786360/lartiste-galope-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseVacation packages poster template, editable retro design remixed from original vintage poster by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691993/png-art-blank-space-blueView licenseL'Abeille impériale, no. II: Bonnet et chapeau de Mad. Perrot-Victrich (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786450/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCar club Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9822500/car-club-instagram-post-template-editable-textView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. VI: Une lorgnette (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786449/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBrightest London poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691735/png-art-best-reached-train-blank-spaceView licenseL'Abeille impériale, no. VII: Toilette de visite (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786332/labeille-imperiale-no-vii-toilette-visite-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseVictorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346311/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView licenseL'Artiste: Physionomie des Modes. Robe de Chambre de Humann (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786470/image-face-person-patternFree Image from public domain licenseWestern film festival poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8731337/png-adolf-methfessel-adult-americanView licenseL'Artiste: Quatre Heures du Matin (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786485/lartiste-quatre-heures-matin-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseVictorian woman driving, editable vintage collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9325555/victorian-woman-driving-editable-vintage-collage-remixed-rawpixelView licenseJournal des Gens du Monde. Fantaisies No. 1: Travestissemens Originaux pour les Bals de 1834 (1834) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9788746/image-face-person-artFree Image from public domain licenseHistory quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14686716/history-quote-instagram-post-templateView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. III: Une montre à soi (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786309/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWoman with dog vintage illustration remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670885/woman-with-dog-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. II: Les souliers neufs (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786494/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBlooming beauty poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13032387/blooming-beauty-poster-templateView licenseL'Intrigue (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786411/lintrigue-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseTravel quote Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18666655/travel-quote-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseL'Artiste: Une Mansarde était son Palais (1835) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9788653/lartiste-une-mansarde-etait-son-palais-1835-paul-gavarniFree Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894046/baseball-instagram-post-template-editable-textView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. VIII: La robe neuve (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786412/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWildlife support poster template, editable vintage design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8827474/wildlife-support-poster-template-editable-vintage-design-remixed-rawpixelView licenseAlbum de Sem, 2e Série (1873–1934) by Semhttps://www.rawpixel.com/image/9771390/album-sem-serie-1873-1934-semFree Image from public domain licenseQuality checked Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14444911/quality-checked-instagram-post-templateView licenseL'Artiste: Physionomie des Modes. Toilette de Campagne. Septembre. 1840 (1840) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9788398/image-book-face-personFree Image from public domain licenseVacation packages Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770662/vacation-packages-instagram-story-templateView licenseThe Water (1700–1899)https://www.rawpixel.com/image/9775621/the-water-1700-1899Free Image from public domain licenseVacation packages Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770663/vacation-packages-instagram-post-templateView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. I: Un chapeau neuf (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786372/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCancer support charity Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14062027/cancer-support-charity-facebook-post-templateView licenseDiscussion of Budget by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/10031124/discussion-budget-paul-gavarniFree Image from public domain licenseReligious cult poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12987015/religious-cult-poster-templateView licenseLa Nuit (middle 19th century) by André Gillhttps://www.rawpixel.com/image/9784141/nuit-middle-19th-century-andre-gillFree Image from public domain licenseBook about men cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14373681/book-about-men-cover-templateView licenseLes maris me font toujours rire: Item, pour avoir montré, au bal de la Préfecture... by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9028411/image-paper-person-artFree Image from public domain license