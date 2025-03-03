rawpixel
Edit ImageCrop
L'Abeille impériale, no. II: Bonnet et chapeau de Mad. Perrot-Victrich (1814–1866) by Paul Gavarni
Save
Edit Image
vintage fashion illustration public domainwedding dresswoman wedding dressvictorianpublic domain lithographs womenfacepersonart
George Barbier's Victorian women background, floral border, remixed by rawpixel, editable design
George Barbier's Victorian women background, floral border, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8480068/png-aesthetic-art-nouveau-styleView license
L'Abeille impériale, no. VII: Toilette de visite (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Abeille impériale, no. VII: Toilette de visite (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786332/labeille-imperiale-no-vii-toilette-visite-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license
Vintage woman pink badge illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
Vintage woman pink badge illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8792735/vintage-woman-pink-badge-illustration-editable-design-remixed-rawpixelView license
Les petits bonheurs des demoiselles, no. VIII: La robe neuve (1814–1866) by Paul Gavarni
Les petits bonheurs des demoiselles, no. VIII: La robe neuve (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786412/image-face-person-artFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Les petits bonheurs des demoiselles, no. II: Les souliers neufs (1814–1866) by Paul Gavarni
Les petits bonheurs des demoiselles, no. II: Les souliers neufs (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786494/image-face-person-artFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Les petits bonheurs des demoiselles, no. VI: Une lorgnette (1814–1866) by Paul Gavarni
Les petits bonheurs des demoiselles, no. VI: Une lorgnette (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786449/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Les petits bonheurs des demoiselles, no. I: Un chapeau neuf (1814–1866) by Paul Gavarni
Les petits bonheurs des demoiselles, no. I: Un chapeau neuf (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786372/image-face-person-artFree Image from public domain license
Vintage woman badge background, rear view illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
Vintage woman badge background, rear view illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8792736/png-aesthetic-antique-back-viewView license
Les petits bonheurs des demoiselles, no. III: Une montre à soi (1814–1866) by Paul Gavarni
Les petits bonheurs des demoiselles, no. III: Une montre à soi (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786309/image-face-person-artFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877417/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
L'Artiste: La Valse (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Artiste: La Valse (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786454/lartiste-valse-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10792823/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
L'Artiste: Les Aprêts pour le Bal (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Artiste: Les Aprêts pour le Bal (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786405/lartiste-les-aprets-pour-bal-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman png element, editable remix design
Watercolor Victorian woman png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView license
L'Artiste: Physionomie des Modes. Robe de Chambre de Humann (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Artiste: Physionomie des Modes. Robe de Chambre de Humann (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786470/image-face-person-patternFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
L'Artiste: La Galope (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Artiste: La Galope (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786360/lartiste-galope-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10793053/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
Journal des Gens du Monde. Fantaisies No. 1: Travestissemens Originaux pour les Bals de 1834 (1834) by Paul Gavarni
Journal des Gens du Monde. Fantaisies No. 1: Travestissemens Originaux pour les Bals de 1834 (1834) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9788746/image-face-person-artFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199907/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
L'Artiste: Quatre Heures du Matin (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Artiste: Quatre Heures du Matin (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786485/lartiste-quatre-heures-matin-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
Watercolor Victorian plant lady, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10877228/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView license
Bildnis der Schwester des Künstlers, null by fritz bamberger
Bildnis der Schwester des Künstlers, null by fritz bamberger
https://www.rawpixel.com/image/18986295/bildnis-der-schwester-des-kunstlers-null-fritz-bambergerFree Image from public domain license
Bridal gowns, editable poster template
Bridal gowns, editable poster template
https://www.rawpixel.com/image/18129054/bridal-gowns-editable-poster-templateView license
L'Intrigue (1814–1866) by Paul Gavarni
L'Intrigue (1814–1866) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9786411/lintrigue-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
L'Artiste: Physionomie des Modes. Toilette de Campagne. Septembre. 1840 (1840) by Paul Gavarni
L'Artiste: Physionomie des Modes. Toilette de Campagne. Septembre. 1840 (1840) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9788398/image-book-face-personFree Image from public domain license
Victorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Victorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10479765/victorian-woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
L'Artiste: Une Mansarde était son Palais (1835) by Paul Gavarni
L'Artiste: Une Mansarde était son Palais (1835) by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/9788653/lartiste-une-mansarde-etait-son-palais-1835-paul-gavarniFree Image from public domain license
Watercolor woman in park, editable remix design
Watercolor woman in park, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10199067/watercolor-woman-park-editable-remix-designView license
Discussion of Budget by Paul Gavarni
Discussion of Budget by Paul Gavarni
https://www.rawpixel.com/image/10031124/discussion-budget-paul-gavarniFree Image from public domain license
Watercolor woman, editable remix design
Watercolor woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10465708/watercolor-woman-editable-remix-designView license
Album de Sem, 2e Série (1873–1934) by Sem
Album de Sem, 2e Série (1873–1934) by Sem
https://www.rawpixel.com/image/9771390/album-sem-serie-1873-1934-semFree Image from public domain license
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
Editable watercolor woman& dog in park, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11462383/editable-watercolor-womanand-dog-park-desktop-wallpaper-designView license
La Nuit (middle 19th century) by André Gill
La Nuit (middle 19th century) by André Gill
https://www.rawpixel.com/image/9784141/nuit-middle-19th-century-andre-gillFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Fashion Drawing No. 14 (1874) by Jules David
Fashion Drawing No. 14 (1874) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9784216/fashion-drawing-no-1874-jules-davidFree Image from public domain license