Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagemasqueradepublic domain fashion illustrationstagetheaterstage theaterfacepersonartPhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François GuérardOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 831 pxHigh Resolution (HD) 1600 x 1108 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilar3D editable singer on stage remixhttps://www.rawpixel.com/image/12412985/editable-singer-stage-remixView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787045/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBallerina blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12415547/ballerina-blog-banner-template-editable-designView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786657/image-face-person-artFree Image from public domain licenseFemale leaders Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12522950/female-leaders-instagram-post-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #10: Une Queue au Théâtre (Ambigue Comique) (1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787247/image-horse-animal-peopleFree Image from public domain licenseHijab Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12522924/hijab-instagram-post-template-editable-textView licenseLes Touristes #10: Bal de Vide-Choppe (Heidelberg) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787677/image-face-people-artFree Image from public domain licenseSinging audition poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12695639/singing-audition-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe Mazurka at Mabille's (1844) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9788165/the-mazurka-mabilles-1844-eugene-charles-francois-guerardFree Image from public domain licenseMagic show carnival fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664923/magic-show-carnival-fantasy-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786293/image-horse-animal-personFree Image from public domain license3D editable singer on stage remixhttps://www.rawpixel.com/image/12397216/editable-singer-stage-remixView licensePhysionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786686/image-dogs-horse-animalFree Image from public domain licenseOpera night editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12621929/opera-night-editable-poster-templateView licensePhysionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786306/image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseWomen's podcast Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12380237/womens-podcast-instagram-post-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #10: Une Queue au Théâtre (Ambigue Comique) (1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787277/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseLive performance poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14776203/live-performance-poster-templateView licensePhysionomies de Paris #2: Théâtre de Guignol (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787496/image-person-trees-artFree Image from public domain licenseEerie ghost character spooky Halloween remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663341/eerie-ghost-character-spooky-halloween-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #7: Les Patineurs (Lac du Bois de Boulogne) (185[7?]) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787415/image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseMad hatter character fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663430/mad-hatter-character-fantasy-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #2: Théâtre de Guignol (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787463/image-person-trees-artFree Image from public domain licenseOpera night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397099/opera-night-instagram-post-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786656/image-background-dog-horseFree Image from public domain licenseSinging audition Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397101/singing-audition-instagram-post-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787489/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseSinging audition Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12695637/singing-audition-instagram-story-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787470/image-people-trees-artFree Image from public domain licenseCircus show fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663196/circus-show-fantasy-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787468/image-animal-person-artFree Image from public domain licenseOpera night Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12621928/opera-night-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseLes Touristes #4: Descente du Fulhorn (Canton de Berne) (1850) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787927/image-face-person-sportsFree Image from public domain licenseOpera night blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12621930/opera-night-blog-banner-template-editable-textView licenseLes Touristes #11: Patience et Longueur de Tems Font Plus que Force et Rage (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787692/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseHijab pride Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14537774/hijab-pride-instagram-post-templateView licenseLes Touristes #13: La Pêche aux Canards sur le Rhin (1853) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787797/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseTheater screen mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14482375/theater-screen-mockup-editable-designView licensePhysionomies de Paris #4: Boulevart des Italians (Tortoni, 4 heures du soir) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787469/image-dog-horse-animalFree Image from public domain license