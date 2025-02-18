rawpixel
Edit ImageCrop
"Plate 31: Excitation électrique un peu plus forte des grand zygomatiques: Rire faux," from "Ch. 6: Muscles de la joie et de…
Save
Edit Image
happyhappy facevintagepublic domainjoiefemale emotionsfaceaccessory
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14906317/happy-business-team-giving-high-fiveView license
Terror mixed with pain, torture (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
Terror mixed with pain, torture (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
https://www.rawpixel.com/image/10053484/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14907521/happy-business-team-giving-high-fiveView license
Surprise (1854-1855, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
Surprise (1854-1855, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
https://www.rawpixel.com/image/10053492/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14906474/happy-business-team-giving-high-fiveView license
Slight lowering of the angle of the mouth due to depression (left); False laughter (right) (1854-1856, printed 1862) by…
Slight lowering of the angle of the mouth due to depression (left); False laughter (right) (1854-1856, printed 1862) by…
https://www.rawpixel.com/image/10053480/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14906389/happy-business-team-giving-high-fiveView license
Attention (left); Severity, aggression (right) (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
Attention (left); Severity, aggression (right) (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
https://www.rawpixel.com/image/10053415/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14906464/happy-business-team-giving-high-fiveView license
A relaxed face (left); Profound attention (right) (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
A relaxed face (left); Profound attention (right) (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
https://www.rawpixel.com/image/10053477/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Life insurance word, security 3D remix
Life insurance word, security 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9241011/life-insurance-word-security-remixView license
The muscle of attention (left); Eyebrow contraction due to bright light (right) (1854-1856, printed 1862) by Guillaume…
The muscle of attention (left); Eyebrow contraction due to bright light (right) (1854-1856, printed 1862) by Guillaume…
https://www.rawpixel.com/image/10053460/photo-image-face-light-personFree Image from public domain license
Life insurance png word, security 3D remix
Life insurance png word, security 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9333768/life-insurance-png-word-security-remixView license
Expression of terror (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
Expression of terror (1854-1856, printed 1862) by Guillaume Benjamin Amant Duchenne de Boulogne
https://www.rawpixel.com/image/10053443/photo-image-hand-face-personFree Image from public domain license
Happy business team giving high five
Happy business team giving high five
https://www.rawpixel.com/image/14906510/happy-business-team-giving-high-fiveView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13972098/image-face-person-artFree Image from public domain license
Life insurance, security & protection 3D remix
Life insurance, security & protection 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9333772/life-insurance-security-protection-remixView license
Experiments in physiology. Facial expressions; Attention
Experiments in physiology. Facial expressions; Attention
https://www.rawpixel.com/image/13995130/experiments-physiology-facial-expressions-attentionFree Image from public domain license
Little girls playing swing png, space aesthetic editable remix
Little girls playing swing png, space aesthetic editable remix
https://www.rawpixel.com/image/11820467/little-girls-playing-swing-png-space-aesthetic-editable-remixView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/14022009/image-face-person-artFree Image from public domain license
Happy couple, relationship aesthetic editable remix
Happy couple, relationship aesthetic editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12703179/happy-couple-relationship-aesthetic-editable-remixView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13975580/image-face-person-manFree Image from public domain license
Life insurance, security & protection 3D remix
Life insurance, security & protection 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9240927/life-insurance-security-protection-remixView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13952445/image-face-person-black-backgroundFree Image from public domain license
Life insurance png, security & protection 3D remix
Life insurance png, security & protection 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9333775/life-insurance-png-security-protection-remixView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13955525/image-face-person-black-backgroundFree Image from public domain license
Happy retirement, lifestyle 3d remix, editable design
Happy retirement, lifestyle 3d remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12617513/happy-retirement-lifestyle-remix-editable-designView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/14010131/image-face-person-black-backgroundFree Image from public domain license
Woman holding megaphone, sale, shopping editable remix
Woman holding megaphone, sale, shopping editable remix
https://www.rawpixel.com/image/10305075/woman-holding-megaphone-sale-shopping-editable-remixView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/14007174/image-face-person-manFree Image from public domain license
Happy retirement, lifestyle 3d remix, editable design
Happy retirement, lifestyle 3d remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9209942/happy-retirement-lifestyle-remix-editable-designView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13965307/image-face-person-artFree Image from public domain license
Bokeh Effect
Bokeh Effect
https://www.rawpixel.com/image/12530439/bokeh-effectView license
Experiments in physiology. Facial expressions
Experiments in physiology. Facial expressions
https://www.rawpixel.com/image/13992910/experiments-physiology-facial-expressionsFree Image from public domain license
Woman painter smiling, creative art & education editable remix
Woman painter smiling, creative art & education editable remix
https://www.rawpixel.com/image/10209430/woman-painter-smiling-creative-art-education-editable-remixView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13994520/image-face-person-public-domainFree Image from public domain license
Social media, business 3d remix, editable design
Social media, business 3d remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9177018/social-media-business-remix-editable-designView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/13975757/image-face-person-artFree Image from public domain license
Happy retirement png element, 3d remix, editable design
Happy retirement png element, 3d remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12617081/happy-retirement-png-element-remix-editable-designView license
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
Mécanisme de la physionomie humaine, ou, Analyse électro-physiologique de l'expression des passions / [Guillaume Benjamin…
https://www.rawpixel.com/image/14013414/image-face-person-artFree Image from public domain license