rawpixel
Edit ImageCrop
Fashion Drawing No. 3 (1858) by Jules David
Save
Edit Image
wedding dressgownvictorian womanfacepersonartvintageillustration
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Fashion Drawing No. 2 (1852) by Jules David
Fashion Drawing No. 2 (1852) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9787859/fashion-drawing-no-1852-jules-davidFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Fashion Drawing No. 13 (1872) by Jules David
Fashion Drawing No. 13 (1872) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9785612/fashion-drawing-no-1872-jules-davidFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView license
Fashion Drawing No. 8 (1866) by Jules David
Fashion Drawing No. 8 (1866) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9786518/fashion-drawing-no-1866-jules-davidFree Image from public domain license
Bridal gowns, editable poster template
Bridal gowns, editable poster template
https://www.rawpixel.com/image/18129054/bridal-gowns-editable-poster-templateView license
Fashion Drawing No. 10 (1869) by Jules David
Fashion Drawing No. 10 (1869) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9786105/fashion-drawing-no-1869-jules-davidFree Image from public domain license
Victorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
Victorian woman at balcony mobile wallpaper, editable watercolor design
https://www.rawpixel.com/image/10479765/victorian-woman-balcony-mobile-wallpaper-editable-watercolor-designView license
Fashion Drawing No. 15 (1875) by Jules David
Fashion Drawing No. 15 (1875) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9784087/fashion-drawing-no-1875-jules-davidFree Image from public domain license
Summer quote Instagram post template
Summer quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14767105/summer-quote-instagram-post-templateView license
Fashion Drawing No. 14 (1874) by Jules David
Fashion Drawing No. 14 (1874) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9784216/fashion-drawing-no-1874-jules-davidFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
Watercolor Victorian woman in Autumn, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView license
Fashion Drawing No. 4 (1859) by Jules David
Fashion Drawing No. 4 (1859) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9787127/fashion-drawing-no-1859-jules-davidFree Image from public domain license
Watercolor Victorian woman, editable remix design
Watercolor Victorian woman, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView license
Fashion Drawing No. 9 (1868) by Jules David
Fashion Drawing No. 9 (1868) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9786196/fashion-drawing-no-1868-jules-davidFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12500201/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 11 (1869) by Jules David
Fashion Drawing No. 11 (1869) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9785918/fashion-drawing-no-1869-jules-davidFree Image from public domain license
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
Editable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper design
https://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView license
Fashion Drawing No. 18 (1878) by Jules David
Fashion Drawing No. 18 (1878) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9783874/fashion-drawing-no-1878-jules-davidFree Image from public domain license
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715566/walter-cranes-valentine-victorian-woman-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 5 (1861) by Jules David
Fashion Drawing No. 5 (1861) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9786920/fashion-drawing-no-1861-jules-davidFree Image from public domain license
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
Walter Crane's Valentine, Victorian woman. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715575/walter-cranes-valentine-victorian-woman-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 20 (1881) by Jules David
Fashion Drawing No. 20 (1881) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9783347/fashion-drawing-no-1881-jules-davidFree Image from public domain license
Editable Victorian dress, vintage fashion set, remixed by rawpixel
Editable Victorian dress, vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9057619/editable-victorian-dress-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 6 (1862) by Jules David
Fashion Drawing No. 6 (1862) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9786900/fashion-drawing-no-1862-jules-davidFree Image from public domain license
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
Victorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 1 (1849) by Jules David
Fashion Drawing No. 1 (1849) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9788001/fashion-drawing-no-1849-jules-davidFree Image from public domain license
Newlywed dancing remixed by rawpixel
Newlywed dancing remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13004156/newlywed-dancing-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 16 (1876) by Jules David
Fashion Drawing No. 16 (1876) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9784035/fashion-drawing-no-1876-jules-davidFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574441/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 12 (1869) by Jules David
Fashion Drawing No. 12 (1869) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9785935/fashion-drawing-no-1869-jules-davidFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574432/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Dress (1935/1942) by Bessie Forman
Dress (1935/1942) by Bessie Forman
https://www.rawpixel.com/image/10060233/dress-19351942-bessie-formanFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574496/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Fashion Drawing No. 21 (1885) by Jules David
Fashion Drawing No. 21 (1885) by Jules David
https://www.rawpixel.com/image/9782626/fashion-drawing-no-1885-jules-davidFree Image from public domain license
Tea party Instagram post template
Tea party Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14767178/tea-party-instagram-post-templateView license
Fall (1877) by Alfred Stevens
Fall (1877) by Alfred Stevens
https://www.rawpixel.com/image/9784080/fall-1877-alfred-stevensFree Image from public domain license
Vintage woman badge background, rear view illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
Vintage woman badge background, rear view illustration, editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8792736/png-aesthetic-antique-back-viewView license
Riding Habit (c. 1939) by Henry De Wolfe
Riding Habit (c. 1939) by Henry De Wolfe
https://www.rawpixel.com/image/10084417/riding-habit-c-1939-henry-wolfeFree Image from public domain license