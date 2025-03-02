Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagechromolithographfrench vintage public domainanimalpersonartmanvintageillustrationPhysionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François GuérardOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 910 pxHigh Resolution (HD) 1600 x 1213 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWoman with dog vintage illustration remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670885/woman-with-dog-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787494/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseSpring sale blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12681108/spring-sale-blog-banner-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #2: Théâtre de Guignol (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787496/image-person-trees-artFree Image from public domain licenseMiss you Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007187/miss-you-instagram-story-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787489/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseNew beginnings quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14635734/new-beginnings-quote-instagram-story-templateView licensePhysionomies de Paris #2: Théâtre de Guignol (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787463/image-person-trees-artFree Image from public domain licenseOne of a kind Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007212/one-kind-instagram-story-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #4: Boulevart des Italians (Tortoni, 4 heures du soir) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787526/image-horse-animal-peopleFree Image from public domain licenseChristian youth camp poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11560595/christian-youth-camp-poster-template-editable-text-designView licensePhysionomies de Paris #4: Boulevart des Italians (Tortoni, 4 heures du soir) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787469/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670435/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #11: Patience et Longueur de Tems Font Plus que Force et Rage (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787692/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseHistory of life poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13138711/history-life-poster-templateView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787470/image-people-trees-artFree Image from public domain licenseSpirituality & faith poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12036413/spirituality-faith-poster-template-editable-text-and-designView licensePhysionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787464/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseAnatomy textbook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12660156/anatomy-textbook-cover-template-editable-designView licensePhysionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787467/image-dog-horses-animalFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licensePhysionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786306/image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseChristian community poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12045491/christian-community-poster-template-editable-text-and-designView licenseLes Touristes #17: Sur le Rhin, de Strasbourg à Cologne (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787683/image-face-person-artFree Image from public domain licensePraise the lord poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11220356/praise-the-lord-poster-template-editable-text-designView licenseLes Touristes #13: La Pêche aux Canards sur le Rhin (1853) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787797/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseApril fool's day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460484/april-fools-day-instagram-post-templateView licenseLes Touristes #10: Bal de Vide-Choppe (Heidelberg) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787677/image-face-people-artFree Image from public domain licenseMan reading book poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8720547/png-american-animal-artView licenseLes Touristes #9: Le Van d'Enfer (Duché de Bade) (1853, published 1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787706/image-horse-animal-faceFree Image from public domain licenseJesus is risen Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9257908/jesus-risen-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseLes Touristes #12: L'Auberge du Gros Coq à Schopfheim (Duché de Bade) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787716/image-horse-animal-faceFree Image from public domain licenseJesus is risen Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9257910/jesus-risen-instagram-story-template-editable-social-media-designView licensePhysionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786686/image-dogs-horse-animalFree Image from public domain licenseWoman with bird vintage illustration remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670459/woman-with-bird-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #16: Attaque et Défense d'un Déjeuner au Grimsel (Oberland) (1853) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787806/image-face-people-sportsFree Image from public domain licenseHorse farm animal vintage art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670068/horse-farm-animal-vintage-art-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #7: Le reveil des touristes (1853) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787805/image-face-people-artFree Image from public domain licensePrayer meeting poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11560757/prayer-meeting-poster-template-editable-text-designView licenseLes Touristes #4: Descente du Fulhorn (Canton de Berne) (1850) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787927/image-face-person-sportsFree Image from public domain license