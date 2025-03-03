rawpixel
Horikiri Iris Garden (1857, Ansei 4, intercalary 5th month) by Utagawa Hiroshige
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
Horikiri Iris Garden, 1857, intercalary 5th monthUtagawa Hiroshige. Original public domain image from the Rijksmuseum.
Utagawa Hiroshige (1860) View of Iris Gardens at Horikiri. Original public domain image from the MET museum.
Horikiri iris garden.From “100 Famous Views at Edo”, No. 65 by Utagawa Hiroshige I
Horikiri no hanashōbu. Original from the Library of Congress.
Kintai Bridge at Iwakuni in Suō Province (1859) by Utagawa Hiroshige II
Actual View of Kata Bay, Kishū Province (1859) by Utagawa Hiroshige II
Horikiri no hanashōbu. Original from the Library of Congress.
Plum Garden, Kamata (1857, Ansei 4, 2nd month) by Utagawa Hiroshige
Shinobazu Pond in Ueno (ca. 1832 (?) (late Edo)) by Utagawa Hiroshige
The 53 Stations of the Tokaido, 3rd series: Travelers on a Riverbank (c. 1841–42) by Utagawa Hiroshige II
Nishiki-e. Original from the Minneapolis Institute of Art.
Plum Estate, Kameido (1857) by Utagawa Hiroshige
Inside Akiba Shrine, Ukeji (1857) by Utagawa Hiroshige
Seidō Shrine and Kanda River from Shōhei Bridge (1857) by Utagawa Hiroshige
Right sheet of a triptych. Original from the Minneapolis Institute of Art.
View from Massaki of Suijin Shrine, Uchigawa Inlet, and Sekiya (1857, Ansei 4, 8th month) by Utagawa Hiroshige
Horikiri Iris Garden. Original from the Minneapolis Institute of Art.
Cherry Blossom Viewing, by Utagawa Kuniyoshi
Kinryūzan Temple, Asakusa (1856) by Utagawa Hiroshige
Chushingura (before 1842 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige and Senichi
