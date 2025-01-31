Edit ImageCropSaveSaveEdit ImageanimalfacebirdpeopleartvintagenaturewaterLes Touristes #13: La Pêche aux Canards sur le Rhin (1853) by Eugène Charles François GuérardOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 968 pxHigh Resolution (HD) 1479 x 1193 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage water fountain background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740186/vintage-water-fountain-background-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #16: Attaque et Défense d'un Déjeuner au Grimsel (Oberland) (1853) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787806/image-face-people-sportsFree Image from public domain licenseBuddha statue, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059795/buddha-statue-ripped-paper-remix-editable-designView licenseLes Touristes #17: Sur le Rhin, de Strasbourg à Cologne (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787683/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBuddha statue png, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9056269/buddha-statue-png-ripped-paper-remix-editable-designView licenseLes Touristes #7: Le reveil des touristes (1853) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787805/image-face-people-artFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710163/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licensePhysionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787468/image-animal-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10381749/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licensePhysionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787494/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10710160/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licensePhysionomies de Paris #10: Une Queue au Théâtre (Ambigue Comique) (1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787247/image-horse-animal-peopleFree Image from public domain licenseWatercolor boys at beach, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10238443/watercolor-boys-beach-editable-remix-designView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786657/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBuddha statue, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059867/buddha-statue-ripped-paper-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787489/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseEnd water poverty, peaceful protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11943613/end-water-poverty-peaceful-protest-remix-editable-designView licenseLes Touristes #10: Bal de Vide-Choppe (Heidelberg) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787677/image-face-people-artFree Image from public domain licenseEnd water poverty, peaceful protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947329/end-water-poverty-peaceful-protest-remix-editable-designView licenseLes Touristes #8: Sur le Lac des Quatre Cantons (1851) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787861/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseEnd water poverty, peaceful protest remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947638/end-water-poverty-peaceful-protest-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787045/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWoman and bird, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12532061/woman-and-bird-vintage-illustration-absinthe-robette-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #9: Le Van d'Enfer (Duché de Bade) (1853, published 1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787706/image-horse-animal-faceFree Image from public domain licenseWoman holding flower, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12533302/woman-holding-flower-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787464/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseWoman and bird, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12574236/woman-and-bird-vintage-illustration-absinthe-robette-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786686/image-dogs-horse-animalFree Image from public domain licenseEditable watercolor boys at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454111/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787470/image-people-trees-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor boys at beach, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11454128/editable-watercolor-boys-beach-desktop-wallpaper-designView licenseLes Touristes #12: L'Auberge du Gros Coq à Schopfheim (Duché de Bade) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787716/image-horse-animal-faceFree Image from public domain licenseExplore wild nature Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12377986/explore-wild-nature-instagram-post-template-editable-textView licensePhysionomies de Paris #4: Boulevart des Italians (Tortoni, 4 heures du soir) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787469/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseWinter sweaters png element, animal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12441881/winter-sweaters-png-element-animal-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787467/image-dog-horses-animalFree Image from public domain licenseOcean adventure blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397104/ocean-adventure-blog-banner-template-editable-textView licenseLes Touristes #11: Patience et Longueur de Tems Font Plus que Force et Rage (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787692/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licensewinter sweaters, animal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12416802/winter-sweaters-animal-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786656/image-background-dog-horseFree Image from public domain license