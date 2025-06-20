Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartwatercolorvintagepublic domainillustrationadultThe Mazurka at Mabille's (1844) by Eugène Charles François GuérardOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 830 pxHigh Resolution (HD) 1600 x 1107 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786657/image-face-person-artFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787045/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786538/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseThe Ball (Madame Forain) (c. 1880–1900) by Jean Louis Forainhttps://www.rawpixel.com/image/9775688/the-ball-madame-forain-c-1880-1900-jean-louis-forainFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licensePhysionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786306/image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #11: Promenade au Bois (Pré Catelan) (c. 1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786293/image-horse-animal-personFree Image from public domain licenseVintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView licensePhysionomies de Paris #10: Une Queue au Théâtre (Ambigue Comique) (1858) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787247/image-horse-animal-peopleFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseTwo Women (1831–1866) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786292/two-women-1831-1866-eugene-charles-francois-guerardFree Image from public domain licenseWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #1: Voiture aux Chèvres (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787494/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseSocial media word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9455381/social-media-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseCaricatures Parisiennes: La Gavotte (1700–1899)https://www.rawpixel.com/image/9775870/caricatures-parisiennes-gavotte-1700-1899Free Image from public domain licenseEditable watercolor people collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9323988/editable-watercolor-people-collage-remixView licensePresident Johnson's Last Levee at the White House, March 2 (1868) by Theodore Russell Davishttps://www.rawpixel.com/image/9786188/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseMusée des moeurs en actions: La valse à Mabille (1848–1882) by Gustave Barryhttps://www.rawpixel.com/image/9783630/musee-des-moeurs-actions-valse-mabille-1848-1882-gustave-barryFree Image from public domain licenseStrategy word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9454598/strategy-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #3: Les Tuileries (Allée des Feuillants) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787489/image-people-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #17: Sur le Rhin, de Strasbourg à Cologne (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787683/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLes Touristes #10: Bal de Vide-Choppe (Heidelberg) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787677/image-face-people-artFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licensePhysionomies de Paris #12: Hippodrome des Cours, Bois de Boulogne (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786686/image-dogs-horse-animalFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseA Dancer (1777) by Jean Michel Moreau the Youngerhttps://www.rawpixel.com/image/10024184/dancer-1777-jean-michel-moreau-the-youngerFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10783486/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licensePhysionomies de Paris #8: Les traineaux (Bois de Boulogne) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787464/image-dog-horse-animalFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10202358/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licensePhysionomies de Paris #2: Théâtre de Guignol (Champs-Élysées) (1856) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787496/image-person-trees-artFree Image from public domain licenseWatercolor vintage city, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10487502/watercolor-vintage-city-editable-remix-designView licenseLes Touristes #12: L'Auberge du Gros Coq à Schopfheim (Duché de Bade) (1854) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9787716/image-horse-animal-faceFree Image from public domain license