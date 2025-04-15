Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imagebutterflyceramicinsects and butterfliesplate photopublic domain artbee paintingporcelain platedishPlate (1840) by Lippert and Haas ManufactoryOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1152 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4841 x 5042 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 4841 x 5042 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable round plate mockup, pink flower designhttps://www.rawpixel.com/image/10541146/editable-round-plate-mockup-pink-flower-designView licenseBowl Cover (18th century) by Sèvres Porcelain Manufactory and Frenchhttps://www.rawpixel.com/image/10155881/bowl-cover-18th-century-sevres-porcelain-manufactory-and-frenchFree Image from public domain licenseFloral patterned plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9110581/floral-patterned-plate-mockup-editable-designView licenseSaucer (1811) by Sèvres Porcelain Manufactoryhttps://www.rawpixel.com/image/9795170/saucer-1811-sevres-porcelain-manufactoryFree Image from public domain licenseCeramic dishes mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9208966/ceramic-dishes-mockup-editable-designView licenseDecorative Dutch porcelain plate arthttps://www.rawpixel.com/image/12851494/plateFree Image from public domain licensePlate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7391454/plate-mockup-editable-designView licenseDishhttps://www.rawpixel.com/image/12851547/dishFree Image from public domain licenseEditable plate mockup, tableware product flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/9994525/editable-plate-mockup-tableware-product-flat-lay-designView licenseDish or Platter (Maronnière) (1757) by Sèvres Porcelain Manufactoryhttps://www.rawpixel.com/image/10156001/dish-platter-maronniere-1757-sevres-porcelain-manufactoryFree Image from public domain licenseEditable plate mockups, tableware product designhttps://www.rawpixel.com/image/9197349/editable-plate-mockups-tableware-product-designView licenseCup and Saucer (gobelet litron), 3rd size by Sèvres Manufactoryhttps://www.rawpixel.com/image/14262438/cup-and-saucer-gobelet-litron-3rd-size-sevres-manufactoryFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15149983/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseDish (1723–35) by Chueh chi Yung Chenghttps://www.rawpixel.com/image/9795978/dish-1723-35-chueh-chi-yung-chengFree Image from public domain licenseDish editablemockup element, realistic plate in beigehttps://www.rawpixel.com/image/8723720/dish-editablemockup-element-realistic-plate-beigeView licensePlate (c. 1768–c. 1770) by Workshop of James Gileshttps://www.rawpixel.com/image/9793393/plate-c-1768-c-1770-workshop-james-gilesFree Image from public domain licenseVintage floral dish png mockup element, editable kitchenware designhttps://www.rawpixel.com/image/9424045/vintage-floral-dish-png-mockup-element-editable-kitchenware-designView licenseOnderschotel, beschilderd met vlinders en insecten (c. 1778 - c. 1782) by Manufactuur Oud Loosdrechthttps://www.rawpixel.com/image/13749301/photo-image-butterfly-plant-artFree Image from public domain licenseVintage floral plate png mockup element, editable kitchenware designhttps://www.rawpixel.com/image/9424817/vintage-floral-plate-png-mockup-element-editable-kitchenware-designView licenseDishhttps://www.rawpixel.com/image/12837238/dishFree Image from public domain licenseFloral plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7400433/floral-plate-mockup-editable-designView licenseBee on wood. Free public domain CC0 photo.https://www.rawpixel.com/image/6036241/bee-wood-free-public-domain-cc0-photoFree Image from public domain licensePorcelain plate, jug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8725810/porcelain-plate-jug-mockup-editable-designView licensePlate with figures in arborhttps://www.rawpixel.com/image/12851079/plate-with-figures-arborFree Image from public domain licensePorcelain plate editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/9625803/porcelain-plate-editable-mockupView licenseSaucer (18th century) by Ching Dynastyhttps://www.rawpixel.com/image/9793251/saucer-18th-century-ching-dynastyFree Image from public domain license3D ceramic plate design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16240964/ceramic-plate-design-element-set-editable-designView licenseAllegory of Taste (1733-1740) by Johann Joachim Kändler and Meissen Porcelain Manufactoryhttps://www.rawpixel.com/image/10123557/photo-image-face-person-artFree Image from public domain licenseWildflowers & butterflies background, aesthetic Spring digital paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12044263/wildflowers-butterflies-background-aesthetic-spring-digital-paintingView licensePlatehttps://www.rawpixel.com/image/12851711/plateFree Image from public domain licenseCeramic craft workshop Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8228806/ceramic-craft-workshop-instagram-story-template-editable-designView licensePair of vaseshttps://www.rawpixel.com/image/12851497/pair-vasesFree Image from public domain licenseBlue ceramic plate mockup element, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9124997/blue-ceramic-plate-mockup-element-editable-designView licenseSaucer (1811) by Sèvres Porcelain Manufactoryhttps://www.rawpixel.com/image/9792439/saucer-1811-sevres-porcelain-manufactoryFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15140068/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licensePlate (one of a pair)https://www.rawpixel.com/image/9084485/plate-one-pairFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150209/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseDishhttps://www.rawpixel.com/image/12836823/dishFree Image from public domain licenseCeramic craft workshop Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7641842/ceramic-craft-workshop-instagram-post-template-editable-designView licensePlate (one of a pair)https://www.rawpixel.com/image/9084486/plate-one-pairFree Image from public domain license