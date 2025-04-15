rawpixel
Edit ImageCrop
Plate (1840) by Lippert and Haas Manufactory
Save
Edit Image
butterflyceramicinsects and butterfliesplate photopublic domain artbee paintingporcelain platedish
Editable round plate mockup, pink flower design
Editable round plate mockup, pink flower design
https://www.rawpixel.com/image/10541146/editable-round-plate-mockup-pink-flower-designView license
Bowl Cover (18th century) by Sèvres Porcelain Manufactory and French
Bowl Cover (18th century) by Sèvres Porcelain Manufactory and French
https://www.rawpixel.com/image/10155881/bowl-cover-18th-century-sevres-porcelain-manufactory-and-frenchFree Image from public domain license
Floral patterned plate mockup, editable design
Floral patterned plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9110581/floral-patterned-plate-mockup-editable-designView license
Saucer (1811) by Sèvres Porcelain Manufactory
Saucer (1811) by Sèvres Porcelain Manufactory
https://www.rawpixel.com/image/9795170/saucer-1811-sevres-porcelain-manufactoryFree Image from public domain license
Ceramic dishes mockup, editable design
Ceramic dishes mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9208966/ceramic-dishes-mockup-editable-designView license
Decorative Dutch porcelain plate art
Decorative Dutch porcelain plate art
https://www.rawpixel.com/image/12851494/plateFree Image from public domain license
Plate mockup, editable design
Plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7391454/plate-mockup-editable-designView license
Dish
Dish
https://www.rawpixel.com/image/12851547/dishFree Image from public domain license
Editable plate mockup, tableware product flat lay design
Editable plate mockup, tableware product flat lay design
https://www.rawpixel.com/image/9994525/editable-plate-mockup-tableware-product-flat-lay-designView license
Dish or Platter (Maronnière) (1757) by Sèvres Porcelain Manufactory
Dish or Platter (Maronnière) (1757) by Sèvres Porcelain Manufactory
https://www.rawpixel.com/image/10156001/dish-platter-maronniere-1757-sevres-porcelain-manufactoryFree Image from public domain license
Editable plate mockups, tableware product design
Editable plate mockups, tableware product design
https://www.rawpixel.com/image/9197349/editable-plate-mockups-tableware-product-designView license
Cup and Saucer (gobelet litron), 3rd size by Sèvres Manufactory
Cup and Saucer (gobelet litron), 3rd size by Sèvres Manufactory
https://www.rawpixel.com/image/14262438/cup-and-saucer-gobelet-litron-3rd-size-sevres-manufactoryFree Image from public domain license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15149983/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
Dish (1723–35) by Chueh chi Yung Cheng
Dish (1723–35) by Chueh chi Yung Cheng
https://www.rawpixel.com/image/9795978/dish-1723-35-chueh-chi-yung-chengFree Image from public domain license
Dish editablemockup element, realistic plate in beige
Dish editablemockup element, realistic plate in beige
https://www.rawpixel.com/image/8723720/dish-editablemockup-element-realistic-plate-beigeView license
Plate (c. 1768–c. 1770) by Workshop of James Giles
Plate (c. 1768–c. 1770) by Workshop of James Giles
https://www.rawpixel.com/image/9793393/plate-c-1768-c-1770-workshop-james-gilesFree Image from public domain license
Vintage floral dish png mockup element, editable kitchenware design
Vintage floral dish png mockup element, editable kitchenware design
https://www.rawpixel.com/image/9424045/vintage-floral-dish-png-mockup-element-editable-kitchenware-designView license
Onderschotel, beschilderd met vlinders en insecten (c. 1778 - c. 1782) by Manufactuur Oud Loosdrecht
Onderschotel, beschilderd met vlinders en insecten (c. 1778 - c. 1782) by Manufactuur Oud Loosdrecht
https://www.rawpixel.com/image/13749301/photo-image-butterfly-plant-artFree Image from public domain license
Vintage floral plate png mockup element, editable kitchenware design
Vintage floral plate png mockup element, editable kitchenware design
https://www.rawpixel.com/image/9424817/vintage-floral-plate-png-mockup-element-editable-kitchenware-designView license
Dish
Dish
https://www.rawpixel.com/image/12837238/dishFree Image from public domain license
Floral plate mockup, editable design
Floral plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7400433/floral-plate-mockup-editable-designView license
Bee on wood. Free public domain CC0 photo.
Bee on wood. Free public domain CC0 photo.
https://www.rawpixel.com/image/6036241/bee-wood-free-public-domain-cc0-photoFree Image from public domain license
Porcelain plate, jug mockup, editable design
Porcelain plate, jug mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8725810/porcelain-plate-jug-mockup-editable-designView license
Plate with figures in arbor
Plate with figures in arbor
https://www.rawpixel.com/image/12851079/plate-with-figures-arborFree Image from public domain license
Porcelain plate editable mockup
Porcelain plate editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/9625803/porcelain-plate-editable-mockupView license
Saucer (18th century) by Ching Dynasty
Saucer (18th century) by Ching Dynasty
https://www.rawpixel.com/image/9793251/saucer-18th-century-ching-dynastyFree Image from public domain license
3D ceramic plate design element set, editable design
3D ceramic plate design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16240964/ceramic-plate-design-element-set-editable-designView license
Allegory of Taste (1733-1740) by Johann Joachim Kändler and Meissen Porcelain Manufactory
Allegory of Taste (1733-1740) by Johann Joachim Kändler and Meissen Porcelain Manufactory
https://www.rawpixel.com/image/10123557/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Wildflowers & butterflies background, aesthetic Spring digital painting
Wildflowers & butterflies background, aesthetic Spring digital painting
https://www.rawpixel.com/image/12044263/wildflowers-butterflies-background-aesthetic-spring-digital-paintingView license
Plate
Plate
https://www.rawpixel.com/image/12851711/plateFree Image from public domain license
Ceramic craft workshop Instagram story template, editable design
Ceramic craft workshop Instagram story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8228806/ceramic-craft-workshop-instagram-story-template-editable-designView license
Pair of vases
Pair of vases
https://www.rawpixel.com/image/12851497/pair-vasesFree Image from public domain license
Blue ceramic plate mockup element, editable design
Blue ceramic plate mockup element, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9124997/blue-ceramic-plate-mockup-element-editable-designView license
Saucer (1811) by Sèvres Porcelain Manufactory
Saucer (1811) by Sèvres Porcelain Manufactory
https://www.rawpixel.com/image/9792439/saucer-1811-sevres-porcelain-manufactoryFree Image from public domain license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15140068/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
Plate (one of a pair)
Plate (one of a pair)
https://www.rawpixel.com/image/9084485/plate-one-pairFree Image from public domain license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15150209/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
Dish
Dish
https://www.rawpixel.com/image/12836823/dishFree Image from public domain license
Ceramic craft workshop Instagram post template, editable design
Ceramic craft workshop Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7641842/ceramic-craft-workshop-instagram-post-template-editable-designView license
Plate (one of a pair)
Plate (one of a pair)
https://www.rawpixel.com/image/9084486/plate-one-pairFree Image from public domain license