Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imageornatevintagevintage ornatefemale handfacepersonartdesignJournal des Gens du Monde. Fantaisies No. 1: Travestissemens Originaux pour les Bals de 1834 (1834) by Paul GavarniOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 788 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1050 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAlphonse Mucha's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12552144/png-accessory-adult-alphonse-muchaView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. VIII: La robe neuve (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786412/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12514786/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. II: Les souliers neufs (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786494/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage woman, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542587/png-adult-ancient-history-archView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. VI: Une lorgnette (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786449/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage woman, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542627/png-adult-ancient-history-archView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. III: Une montre à soi (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786309/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12537285/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseL'Artiste: Les Aprêts pour le Bal (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786405/lartiste-les-aprets-pour-bal-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538005/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseL'Artiste: Physionomie des Modes. Toilette de Campagne. Septembre. 1840 (1840) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9788398/image-book-face-personFree Image from public domain licenseVintage woman, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542594/png-adult-ancient-history-archView licenseL'Artiste: Physionomie des Modes. Robe de Chambre de Humann (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786470/image-face-person-patternFree Image from public domain licenseRestaurant Instagram post template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18629089/restaurant-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView licenseL'Artiste: Une Mansarde était son Palais (1835) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9788653/lartiste-une-mansarde-etait-son-palais-1835-paul-gavarniFree Image from public domain licenseHalloween movies Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786089/halloween-movies-instagram-post-templateView licenseL'Abeille impériale, no. II: Bonnet et chapeau de Mad. Perrot-Victrich (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786450/image-face-person-artFree Image from public domain licenseFlexing woman, editable fitness & health. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9583319/flexing-woman-editable-fitness-health-remixed-rawpixelView licenseL'Abeille impériale, no. VII: Toilette de visite (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786332/labeille-imperiale-no-vii-toilette-visite-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760008/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseLes petits bonheurs des demoiselles, no. I: Un chapeau neuf (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786372/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman iPhone wallpaper, floral art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12525862/png-accessory-adult-alphonse-muchaView licenseModes et Manières No. 44: Les Aprets du Bal (Costume Etrusque. Costume grec) (1800) by Philibert Louis Debucourthttps://www.rawpixel.com/image/9793027/image-book-face-personFree Image from public domain licenseJapanese geisha mood board mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14777777/japanese-geisha-mood-board-mockup-editable-designView licenseL'Artiste: La Galope (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786360/lartiste-galope-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseSunday service Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12786236/sunday-service-instagram-post-templateView licenseL'Artiste: La Valse (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786454/lartiste-valse-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseJapanese geisha mood board mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14778798/japanese-geisha-mood-board-mockup-editable-designView licenseL'Artiste: Quatre Heures du Matin (1814–1866) by Paul Gavarnihttps://www.rawpixel.com/image/9786485/lartiste-quatre-heures-matin-1814-1866-paul-gavarniFree Image from public domain licenseVintage woman iPhone wallpaper, art nouveau illustration by William Martin Johnson. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542613/png-adult-ancient-history-android-wallpaperView licenseJournal des Demoiselleshttps://www.rawpixel.com/image/11374394/journal-des-demoisellesFree Image from public domain licenseVintage women's fashion background, purple vintage design, remixed from the artwork of George Barbier, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8697564/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licensePhysionomies de Paris #9: Bal de l'Opéra (c. 1857) by Eugène Charles François Guérardhttps://www.rawpixel.com/image/9786538/image-face-person-artFree Image from public domain licenseStop the violence, woman protesting remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903350/stop-the-violence-woman-protesting-remix-editable-designView licenseA queen victorian clothing fashion vintage.https://www.rawpixel.com/image/16017266/queen-victorian-clothing-fashion-vintageView licenseWashing hair, vintage illustration by Mikulas Galanda. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9828583/png-1934-art-artworkView licensePNG A queen victorian clothing fashion vintage.https://www.rawpixel.com/image/16042147/png-queen-victorian-clothing-fashion-vintageView licenseMorning. vintage woman painting by Mikulas Galanda. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9829752/png-1935-art-artworkView licensePNG Elegant Victorian-era fashion illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/15410477/png-elegant-victorian-era-fashion-illustrationView license