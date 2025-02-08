Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagelandscape painting watercolorturner lakelake landscape paintinglandscapepaper watercolorhistorical village paintingswilliam turnerpaper public domainBrunnen from the Lake of Lucerne (1845) by Joseph Mallord William TurnerOriginal public domain image from The Clark Art MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 741 pxHigh Resolution (HD) 7909 x 4883 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 7909 x 4883 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSummer, vintage painting by Thomas Wilmer Dewing. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9830103/png-1890-art-artworkView licenseView of La Riccia (Ariccia) (1817) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9791510/view-riccia-ariccia-1817-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseWinter memories, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16520638/winter-memories-editable-instagram-story-templateView licenseCrossing The Brook (19th century) by Copy after Joseph Mallord William Turner and Englishhttps://www.rawpixel.com/image/10157062/image-scenery-sky-personFree Image from public domain licenseTravel magazine cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14331393/travel-magazine-cover-templateView licenseLake of Thun (June 10, 1808) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9792425/lake-thun-june-10-1808-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseVillage green background, customizable design. Henri Rousseau artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9059972/png-architecture-art-backgroundView licenseTell's Chapel, Lake Lucernehttps://www.rawpixel.com/image/9201546/tells-chapel-lake-lucerneFree Image from public domain licenseVillage border green background, editable design. Henri Rousseau artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9059938/png-architecture-art-backgroundView licenseWolf's Hope, Eyemouth (c. 1835) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9787117/wolfs-hope-eyemouth-c-1835-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseVillage blue background, editable design. Henri Rousseau artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9059975/png-architecture-art-backgroundView licenseLandscape, probably a copy after Turner (19th century) by Copy after Joseph Mallord William Turner and Englishhttps://www.rawpixel.com/image/10156807/image-person-trees-artFree Image from public domain licenseVillage desktop wallpaper, editable design. Henri Rousseau artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067376/png-architecture-art-backgroundView licenseIvrea (1836 or c. 1845) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9788072/ivrea-1836-1845-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseVillage desktop wallpaper, editable design. Henri Rousseau artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067375/png-architecture-art-backgroundView licenseFalmouth Harbor (c. 1825) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9788075/falmouth-harbor-c-1825-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseVillage border blue background, editable design. Henri Rousseau artwork, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9059942/png-architecture-art-backgroundView licenseNorham Castle (19th century) by Copy after Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/10157047/norham-castle-19th-century-copy-after-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseWinter Christmas house watercolor illustration, editable element collectionhttps://www.rawpixel.com/image/16609323/winter-christmas-house-watercolor-illustration-editable-element-collectionView licenseThe Edge of the Lake by Dr. Thomas Monrohttps://www.rawpixel.com/image/9495988/the-edge-the-lakeFree Image from public domain licenseMade with love quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14730003/made-with-love-quote-instagram-post-templateView licenseLondon As Seen From Lambeth Fields (19th century) by Style of Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/10157306/image-cow-animal-treesFree Image from public domain licenseArchitecture exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12686463/architecture-exhibition-instagram-post-templateView licenseThe Moselle Bridge at Coblenz (1817) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9791471/the-moselle-bridge-coblenz-1817-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseDragon and warrior fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664122/dragon-and-warrior-fantasy-remix-editable-designView licenseMountainous Landscape with Figures and Cattlehttps://www.rawpixel.com/image/9205257/mountainous-landscape-with-figures-and-cattleFree Image from public domain licenseGoodbye quote mobile wallpaper templatehttps://www.rawpixel.com/image/14816130/goodbye-quote-mobile-wallpaper-templateView licenseVenice (1775-1851) by Formerly attributed to Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/10156530/venice-1775-1851-formerly-attributed-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseGoodbye quote mobile wallpaper templatehttps://www.rawpixel.com/image/14816078/goodbye-quote-mobile-wallpaper-templateView licenseMentone, on the Riviera (19th century) by Formerly attributed to Joseph Mallord William Turner and Englishhttps://www.rawpixel.com/image/10158425/image-clouds-sky-artFree Image from public domain licenseSleeping dragon fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12672588/sleeping-dragon-fantasy-remix-editable-designView licenseLake Lucerne, ca. 1849 by carl theodor reiffensteinhttps://www.rawpixel.com/image/18951425/lake-lucerne-ca-1849-carl-theodor-reiffensteinFree Image from public domain licenseWatercolor sailboat, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11448269/watercolor-sailboat-editable-desktop-wallpaper-designView licenseEntrance to Fowey Harbour, Cornwall (c. 1827) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9789813/entrance-fowey-harbour-cornwall-c-1827-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseOpen up your heart quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14730005/open-your-heart-quote-instagram-post-templateView licenseClifton, Gloucestershire (mid-19th century) by Purportedly Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9785852/image-person-art-watercolorFree Image from public domain licenseLove fairy heaven surreal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664684/love-fairy-heaven-surreal-remix-editable-designView licenseHoolay Deedy, Seringapatam (c.1800) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9790698/hoolay-deedy-seringapatam-c1800-joseph-mallord-william-turnerFree Image from public domain licenseMerry X'mas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16520875/merry-xmas-editable-instagram-story-templateView licenseThe Temptation of Christ on the Mountain (c. 1834) by Joseph Mallord William Turnerhttps://www.rawpixel.com/image/9787311/image-christ-person-oceanFree Image from public domain license