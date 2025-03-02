rawpixel
Edit ImageCrop
The Maiden, from Lady Murasaki's Tale of Genji Card Game (1857) by Utagawa Kunisada II
Save
Edit Image
ukiyo-e woodblock printingfacebookpersonartjapanese artvintagepublic domain
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12670399/japanese-woman-fuji-mount-illustration-background-remixed-rawpixelView license
Waka Murasaki Genji E-awase (1854 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
Waka Murasaki Genji E-awase (1854 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
https://www.rawpixel.com/image/10142432/waka-murasaki-genji-e-awase-1854-late-edo-utagawa-toyokuni-iiiFree Image from public domain license
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12670393/japanese-woman-fuji-mount-illustration-background-remixed-rawpixelView license
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
https://www.rawpixel.com/image/10141989/image-scenery-book-faceFree Image from public domain license
Fantasy fiction cover template, editable design
Fantasy fiction cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14791771/fantasy-fiction-cover-template-editable-designView license
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1849-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1849-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
https://www.rawpixel.com/image/10141875/image-book-face-personFree Image from public domain license
Buddhist center poster template
Buddhist center poster template
https://www.rawpixel.com/image/12740600/buddhist-center-poster-templateView license
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
https://www.rawpixel.com/image/10141990/image-background-face-personFree Image from public domain license
Japanese food poster template
Japanese food poster template
https://www.rawpixel.com/image/12731666/japanese-food-poster-templateView license
Ikkatsu shokugariba tojo (1890 (Meiji)) by Kunisada III and Kobayashi Tetsujiro
Ikkatsu shokugariba tojo (1890 (Meiji)) by Kunisada III and Kobayashi Tetsujiro
https://www.rawpixel.com/image/10143223/ikkatsu-shokugariba-tojo-1890-meiji-kunisada-iii-and-kobayashi-tetsujiroFree Image from public domain license
Ohara Koson's editable Common and Golden Carp. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Remastered by rawpixel.
Ohara Koson's editable Common and Golden Carp. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8909837/png-1900s-20th-century-animalView license
Murasaki Shikibu in Hiding, from the Tale of Genji chapter, "Night Plum" by Utagawa Kunisada II and Utagawa Kunisada
Murasaki Shikibu in Hiding, from the Tale of Genji chapter, "Night Plum" by Utagawa Kunisada II and Utagawa Kunisada
https://www.rawpixel.com/image/11932656/image-face-person-artFree Image from public domain license
Bird watching poster template, editable text & design
Bird watching poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10107319/bird-watching-poster-template-editable-text-designView license
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
https://www.rawpixel.com/image/10141979/image-autumn-leaves-face-personFree Image from public domain license
Spring festival poster template
Spring festival poster template
https://www.rawpixel.com/image/12760825/spring-festival-poster-templateView license
Triptych: Tsunawatari karuwaza hyoban (1867 (late Edo)) by Utagawa Kuniteru 1874 and Tsujikame
Triptych: Tsunawatari karuwaza hyoban (1867 (late Edo)) by Utagawa Kuniteru 1874 and Tsujikame
https://www.rawpixel.com/image/10142818/image-book-face-personFree Image from public domain license
Buddha statue poster template
Buddha statue poster template
https://www.rawpixel.com/image/12740442/buddha-statue-poster-templateView license
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
Sono sugata Murasaki no utsushi-e (ca. 1851-1853 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Izumiya Ichibei
https://www.rawpixel.com/image/10141981/image-face-person-artFree Image from public domain license
Butterfly poster template
Butterfly poster template
https://www.rawpixel.com/image/13288257/butterfly-poster-templateView license
Geisha Umeya beckons a customer (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
Geisha Umeya beckons a customer (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
https://www.rawpixel.com/image/10157670/image-background-book-faceFree Image from public domain license
Ukiyoe art exhibition ticket template, editable design
Ukiyoe art exhibition ticket template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14710197/ukiyoe-art-exhibition-ticket-template-editable-designView license
Woman thinking of Yoritomo (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Ibaya Sensaburo and Utagawa Hiroshige
Woman thinking of Yoritomo (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Ibaya Sensaburo and Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/10157691/image-book-face-personFree Image from public domain license
Buddha statue Facebook story template
Buddha statue Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13059449/buddha-statue-facebook-story-templateView license
Fujiwara no Moronaga and ghost of Miyaji (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige and Ibaya Sensaburo
Fujiwara no Moronaga and ghost of Miyaji (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige and Ibaya Sensaburo
https://www.rawpixel.com/image/10157690/image-animal-autumn-leaves-bookFree Image from public domain license
Buddha statue blog banner template
Buddha statue blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13059448/buddha-statue-blog-banner-templateView license
Zashiki juku doke Chushingura (1878 (Meiji)) by Kawanabe Gyosai and Asano Eizo
Zashiki juku doke Chushingura (1878 (Meiji)) by Kawanabe Gyosai and Asano Eizo
https://www.rawpixel.com/image/10143079/zashiki-juku-doke-chushingura-1878-meiji-kawanabe-gyosai-and-asano-eizoFree Image from public domain license
Buddha statue Instagram post template
Buddha statue Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13059450/buddha-statue-instagram-post-templateView license
Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi (1852 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi (1852 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III
https://www.rawpixel.com/image/10142333/tokaido-gojusan-tsugi-uchi-1852-late-edo-utagawa-toyokuni-iiiFree Image from public domain license
Japanese Teahouse poster template, editable text & design
Japanese Teahouse poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10107317/japanese-teahouse-poster-template-editable-text-designView license
Tokaido gojusan tsui (ca. 1845-1846 (late Edo)) by Utagawa Kuniyoshi
Tokaido gojusan tsui (ca. 1845-1846 (late Edo)) by Utagawa Kuniyoshi
https://www.rawpixel.com/image/10141797/tokaido-gojusan-tsui-ca-1845-1846-late-edo-utagawa-kuniyoshiFree Image from public domain license
Ohara Koson's editable Group of Egrets. Original from The Rijksmuseum. Remastered by rawpixel.
Ohara Koson's editable Group of Egrets. Original from The Rijksmuseum. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8925589/png-1900s-20th-century-animalView license
Tokaido gojusan tsui (1845-46 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige and Ibaya Sensaburo
Tokaido gojusan tsui (1845-46 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige and Ibaya Sensaburo
https://www.rawpixel.com/image/10142058/image-animal-book-faceFree Image from public domain license
Go Eco poster template, editable text & design
Go Eco poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10107318/eco-poster-template-editable-text-designView license
Nise Murasaki Inaka Genji (1867 (late Edo)) by Toyohara Kunichika and Unidentified
Nise Murasaki Inaka Genji (1867 (late Edo)) by Toyohara Kunichika and Unidentified
https://www.rawpixel.com/image/10142809/image-book-face-personFree Image from public domain license
Vintage Japanese fisherman background, man catching a fish design, editable design
Vintage Japanese fisherman background, man catching a fish design, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7954135/png-aesthetic-animal-backgroundView license
Mishima festival parade (January 6) (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige
Mishima festival parade (January 6) (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Utagawa Hiroshige
https://www.rawpixel.com/image/10157644/image-book-face-personFree Image from public domain license
Vintage Japanese fisherman background, man catching a fish design, editable design
Vintage Japanese fisherman background, man catching a fish design, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7953926/png-aesthetic-animal-backgroundView license
O Sono begs her husband at the gate (Ca. 1820-1823 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Iseya Rihei
O Sono begs her husband at the gate (Ca. 1820-1823 (late Edo)) by Utagawa Toyokuni III and Iseya Rihei
https://www.rawpixel.com/image/10157525/image-book-face-personFree Image from public domain license
Gratitude quote, Instagram post template, editable design
Gratitude quote, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/17001501/gratitude-quote-instagram-post-template-editable-designView license
Ghost of lady Fuji no Tsubone (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Enshuya Matabei and Utagawa Toyokuni III
Ghost of lady Fuji no Tsubone (Ca. 1845-46 (late Edo)) by Enshuya Matabei and Utagawa Toyokuni III
https://www.rawpixel.com/image/10157672/image-book-face-personFree Image from public domain license