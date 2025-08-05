SaveSaveVideo Info0:1030 FPSH.264backgrounddesktop wallpapertexturesparkleroseflowerplantaestheticClose-up video of a pink flower with glitter details, captured from a side angle against a soft pink background, highlighting delicate textures. Live desktop wallpaper.MoreFree for Personal and Business useInfoVideo4K HD 3840 x 2160 px | MOV | 19.22 MB2K HD 2560 x 1440 px | MOV | 10.26 MBSD 854 x 480 px | MP4 | 1.76 MBGIF 480 x 270 px | GIF | 5.94 MBView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVermeer pearl earring desktop wallpaper, editable design. Famous artwork remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067958/png-aesthetic-collage-remix-artView licenseVermeer pearl earring desktop wallpaper, editable design. Famous artwork remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067928/png-aesthetic-collage-remix-artView licenseMarble rose border computer wallpaper, aesthetic flower background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9215937/png-aesthetic-background-designView licenseVintage floral pattern desktop wallpaper, pink backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10198848/vintage-floral-pattern-desktop-wallpaper-pink-backgroundView licenseVintage rose flower desktop wallpaper, ripped paper border background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9242568/png-aesthetic-background-black-and-whiteView licenseVintage rose flower desktop wallpaper, aesthetic floral border background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9259875/png-aesthetic-background-blackView licenseVintage rose flower desktop wallpaper, aesthetic floral border background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9259870/png-aesthetic-background-black-and-whiteView licenseVintage floral pattern desktop wallpaper, blue backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10195932/vintage-floral-pattern-desktop-wallpaper-blue-backgroundView licenseAutumnal flowers desktop wallpaper. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9200515/autumnal-flowers-desktop-wallpaper-remixed-rawpixelView licenseDesktop wallpaper aesthetic vintage torn paper, blue backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10161316/desktop-wallpaper-aesthetic-vintage-torn-paper-blue-backgroundView licenseEditable floral border desktop wallpaper, vintage botanical illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/9078681/editable-floral-border-desktop-wallpaper-vintage-botanical-illustrationView licenseGrid patterned rose computer wallpaper, ripped paper border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9215912/grid-patterned-rose-computer-wallpaper-ripped-paper-border-editable-designView licensePink peony desktop wallpaper, vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10175399/pink-peony-desktop-wallpaper-vintage-illustration-editable-designView licensePink rose border computer wallpaper, aesthetic flower background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9215830/png-aesthetic-background-designView licenseDesktop wallpaper aesthetic rose torn paper, white backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10161292/desktop-wallpaper-aesthetic-rose-torn-paper-white-backgroundView licenseDesktop wallpaper aesthetic dried rose journal, white backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10161668/desktop-wallpaper-aesthetic-dried-rose-journal-white-backgroundView licenseAutumnal flowers desktop wallpaper. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9207722/autumnal-flowers-desktop-wallpaper-remixed-rawpixelView licenseVintage rose flower desktop wallpaper, aesthetic floral border background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9259954/png-aesthetic-background-black-and-whiteView licensePink vintage flower desktop wallpaper, circle frame background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9254011/pink-vintage-flower-desktop-wallpaper-circle-frame-background-editable-designView licenseBrown rose border computer wallpaper, aesthetic flower background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9217198/png-aesthetic-background-designView license