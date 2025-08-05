SaveSaveVideo Info0:1030 FPSH.264backgroundfacelightpersonmanportraitclothingadultA video still of an elderly man with a puzzled expression, shot from a frontal angle. The neutral background highlights his expressive gesture.MoreFree for Personal and Business useInfoVideo4K HD 3840 x 2160 px | MOV | 32.02 MB2K HD 2560 x 1440 px | MOV | 11.83 MBSD 854 x 480 px | MP4 | 1.38 MBGIF 480 x 270 px | GIF | 6.21 MBView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12537315/vintage-effectView licenseBokeh Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12542005/bokeh-effectView licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14912986/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseCreative innovative man, light bulb editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11791412/creative-innovative-man-light-bulb-editable-remixView licenseCreative innovative man, light bulb editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/9793531/creative-innovative-man-light-bulb-editable-remixView licenseMen's hoodie mockup, editable Fall fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/10208896/mens-hoodie-mockup-editable-fall-fashion-designView licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900789/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900908/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licenseCreative innovative man, light bulb editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11791413/creative-innovative-man-light-bulb-editable-remixView licenseHappy black businessman, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14890667/happy-black-businessman-editable-designView licenseCreative innovative man, light bulb editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11781967/creative-innovative-man-light-bulb-editable-remixView licenseLove png element, editable collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9347951/love-png-element-editable-collage-remixView licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900818/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14915553/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14915573/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900926/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licenseSenior couple using a digital device in a living roomhttps://www.rawpixel.com/image/14900679/senior-couple-using-digital-device-living-roomView licenseMen's white hoodie mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14888399/mens-white-hoodie-mockup-editable-designView licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14912818/team-diverse-people-doing-group-photoView licenseA team of diverse people doing a group photohttps://www.rawpixel.com/image/14913094/team-diverse-people-doing-group-photoView license