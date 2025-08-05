SaveSaveVideo Info0:0930 FPSH.264backgroundfacelightpersonshirtclothingbluekidA young boy in a white shirt shrugs with a puzzled expression. The video captures him from a frontal angle against a plain gray background.MoreFree for Personal and Business useInfoVideo4K HD 3840 x 2160 px | MOV | 9.34 MB2K HD 2560 x 1440 px | MOV | 4.54 MBSD 854 x 480 px | MP4 | 730.25 KBGIF 480 x 270 px | GIF | 4.1 MBView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable boy's shirt mockup fashion apparel designhttps://www.rawpixel.com/image/12354204/editable-boys-shirt-mockup-fashion-apparel-designView licenseKid's shirt mockup, editable Chinese clothes stylehttps://www.rawpixel.com/image/13072887/kids-shirt-mockup-editable-chinese-clothes-styleView licenseWomen wearing white face maskshttps://www.rawpixel.com/image/6382198/women-wearing-white-face-masksView licenseBusinessman, gradient color, 3d remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10206885/businessman-gradient-color-remix-editable-designView licenseEditable children's t-shirt mockup fashion apparel designhttps://www.rawpixel.com/image/12415603/editable-childrens-t-shirt-mockup-fashion-apparel-designView licenseEditable children's t-shirt mockup fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/12406002/editable-childrens-t-shirt-mockup-fashion-designView licensePolo shirt & cap mockup, editable women's fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/11481818/polo-shirt-cap-mockup-editable-womens-fashion-designView licenseBusiness ideas 3d remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10206956/business-ideas-remix-editable-designView licenseKid's t-shirt mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13915492/kids-t-shirt-mockup-editable-designView licenseStudent polo shirt mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13212079/student-polo-shirt-mockup-editable-designView licenseKid's face mask mockup, African-American girl editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9062222/kids-face-mask-mockup-african-american-girl-editable-designView licenseKid's shirt mockup, editable Chinese clothes stylehttps://www.rawpixel.com/image/13085747/kids-shirt-mockup-editable-chinese-clothes-styleView licenseCareer day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12873983/career-day-poster-templateView licenseKids t-shirt editable mockup, casual fashionhttps://www.rawpixel.com/image/12196985/kids-t-shirt-editable-mockup-casual-fashionView licenseEditable children's t-shirt mockup fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/12238145/editable-childrens-t-shirt-mockup-fashion-designView licenseChildren education, editable blue designhttps://www.rawpixel.com/image/10167816/children-education-editable-blue-designView licenseCreative innovative man png, light bulb editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11781939/creative-innovative-man-png-light-bulb-editable-remixView licensePNG Windmill for clean energy in round shape mockup element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9198184/png-alternative-energy-badge-cleanView licenseT-shirt mockup, editable apparel designhttps://www.rawpixel.com/image/11595961/t-shirt-mockup-editable-apparel-designView licenseCupid pushing shopping cart editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9579094/cupid-pushing-shopping-cart-editable-design-remixed-rawpixelView license