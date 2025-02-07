Edit ImageCrop13SaveSaveEdit Imagelollipop pngcandydessert pngcandy pngsweetyellow lollipoptransparent pngpngYellow lollipop png, collage element, transparent backgroundMoreFree for Personal and Business useInfoThis image was originally from the public domain and has been digitally enhanced by rawpixelPNGLow Resolution 475 x 800 pxHigh Resolution (HD) 1706 x 2872 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15298368/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licenseRed lollipop png, collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10169273/png-red-foodView licenseRound sticker mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14711936/round-sticker-mockup-editable-designView licenseGreen lollipop png, collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10169276/png-green-foodView licenseEditable coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15286458/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licenseRed lollipop png, collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10159872/png-red-foodView licenseValentine's cupid png cake sticker, mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8704444/png-aesthetic-baby-angel-bakeryView licenseYellow lollipop, isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/10159865/yellow-lollipop-isolated-imageView licenseFunky candy lollipop png, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11953470/funky-candy-lollipop-png-cartoon-illustration-editable-designView licenseYellow lollipop design element psdhttps://www.rawpixel.com/image/10159889/yellow-lollipop-design-element-psdView licenseEditable coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288965/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licenseRed lollipop, isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/10091034/red-lollipop-isolated-imageView licenseModern candy machine post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12857690/modern-candy-machine-post-templateView licenseGreen lollipop, isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/10169284/green-lollipop-isolated-imageView licenseEditable Coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15598352/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licenseRed lollipop, isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/10169282/red-lollipop-isolated-imageView licenseEditable Coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15597643/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licenseRed lollipop design element psdhttps://www.rawpixel.com/image/10169263/red-lollipop-design-element-psdView licenseRetro hand holding lollipop png, food illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11900726/retro-hand-holding-lollipop-png-food-illustration-editable-designView licenseGreen lollipop design element psdhttps://www.rawpixel.com/image/10169267/green-lollipop-design-element-psdView licenseFunky candy lollipop, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11976852/funky-candy-lollipop-cartoon-illustration-editable-designView licenseRed lollipop design element psdhttps://www.rawpixel.com/image/10159857/red-lollipop-design-element-psdView licenseFunky candy lollipop, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11976855/funky-candy-lollipop-cartoon-illustration-editable-designView licenseCandy bowl png, collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10159845/png-food-candyView licenseFunky candy lollipop, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11978072/funky-candy-lollipop-cartoon-illustration-editable-designView licenseCandy bowl, isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/10159864/candy-bowl-isolated-imageView licenseFunky candy lollipop, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11978073/funky-candy-lollipop-cartoon-illustration-editable-designView licenseCandy bowl design element psdhttps://www.rawpixel.com/image/10159887/candy-bowl-design-element-psdView licenseEditable coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15288445/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licenseConfection jelly png, food element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10121820/png-texture-celebrationView license3D donut sticker, mixed mediahttps://www.rawpixel.com/image/8705368/donut-sticker-mixed-mediaView licenseCandy jar png sweets shop, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9726342/candy-jar-png-sweets-shop-transparent-backgroundView licenseEditable coquette pink dessert design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15298446/editable-coquette-pink-dessert-design-element-setView licensePink donuts png, food element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10118106/png-strawberry-doughnutsView licenseSpecial celebration Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14632436/special-celebration-instagram-post-templateView licenseLollipops with bowl of candies on white and blue backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/5974764/photo-image-background-food-dessertFree Image from public domain licenseKids candy secrets post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12857810/kids-candy-secrets-post-templateView licenseSweets candy jar isolated objecthttps://www.rawpixel.com/image/9693713/sweets-candy-jar-isolated-objectView licenseHappy birthday, colorful 3d customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/7708558/happy-birthday-colorful-customizable-designView licenseSweets candy colorful jar psdhttps://www.rawpixel.com/image/9726395/sweets-candy-colorful-jar-psdView license