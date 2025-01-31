Remix1SaveSaveRemixabstractpurple wallpaper iphone wallpaperwallpaperiphone wallpapermobile wallpaperbackgroundborderleafPaper leaf border iPhone wallpaperMoreFree for Personal and Business useInfoJPEGLow Resolution 675 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2250 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10158713/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf border iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10168668/paper-leaf-border-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10005476/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf border iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10168667/paper-leaf-border-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10009260/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf border iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167381/paper-leaf-border-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10003230/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10168607/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9994025/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10168055/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border green mobile wallpaper, editable tropical designhttps://www.rawpixel.com/image/10047106/leaf-border-green-mobile-wallpaper-editable-tropical-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167843/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9981829/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167826/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border watercolor mobile wallpaper, editable tropical designhttps://www.rawpixel.com/image/9747036/leaf-border-watercolor-mobile-wallpaper-editable-tropical-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167528/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border mobile wallpaper, editable tropical designhttps://www.rawpixel.com/image/9747514/leaf-border-mobile-wallpaper-editable-tropical-designView licensePaper leaf border iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167492/paper-leaf-border-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10003272/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167435/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licensePastel foliage iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10782080/pastel-foliage-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167974/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border gray mobile wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9747773/leaf-border-gray-mobile-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167441/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseTropical flowers frame iPhone wallpaper, purple botanical backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8693402/tropical-flowers-frame-iphone-wallpaper-purple-botanical-backgroundView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167541/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border mobile wallpaper, editable vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/10045774/leaf-border-mobile-wallpaper-editable-vintage-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167797/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border off-white mobile wallpaper, editable tropical designhttps://www.rawpixel.com/image/10047640/leaf-border-off-white-mobile-wallpaper-editable-tropical-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167292/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10006071/paper-leaf-frame-desktop-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167984/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licenseLeaf border green mobile wallpaper, editable tropical designhttps://www.rawpixel.com/image/9788785/leaf-border-green-mobile-wallpaper-editable-tropical-designView licensePaper leaf border iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10168135/paper-leaf-border-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9982634/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf frame iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10167589/paper-leaf-frame-iphone-wallpaperView licensePaper craft leaf desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10003616/paper-craft-leaf-desktop-wallpaper-editable-designView licensePastel illustration, spring iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10235689/pastel-illustration-spring-iphone-wallpaperView licensePaper leaf frame iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10031938/paper-leaf-frame-iphone-wallpaper-editable-designView licensePaper leaf border iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10168141/paper-leaf-border-iphone-wallpaperView license