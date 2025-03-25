Edit ImageCropMintySaveSaveEdit Imagedisgust cartooncold emojiupset cartoondisgusted emojiuncomfortableuncomfortable emojidisgust iconcartoonUpset emoticon psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarAngry emoticon frame background, white, paper textured designhttps://www.rawpixel.com/image/10187296/angry-emoticon-frame-background-white-paper-textured-designView licenseUpset emoticonhttps://www.rawpixel.com/image/10178771/upset-emoticonView licenseDepression signs poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11783388/depression-signs-poster-template-editable-text-and-designView licenseUpset emoticon vectorhttps://www.rawpixel.com/image/10178807/upset-emoticon-vectorView licenseFarting emoticon background, disgusted face, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8695488/farting-emoticon-background-disgusted-face-editable-designView licenseUpset emoticon png, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10178767/upset-emoticon-png-transparent-backgroundView license3D farting emoticon, disgusted face graphic, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8695491/farting-emoticon-disgusted-face-graphic-editable-designView licenseAggressive emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178613/aggressive-emoticon-psdView licenseDepression poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12490154/depression-poster-template-editable-text-and-designView licenseInjured emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178646/injured-emoticon-psdView licenseDepression Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12490153/depression-instagram-story-template-editable-textView licenseShocked face sticker psd cute doodle emoji iconhttps://www.rawpixel.com/image/2899196/free-illustration-psd-wow-cartoon-clipartView licenseDepression blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12490152/depression-blog-banner-template-editable-textView licenseFearful face sticker psd doodle emoticon iconhttps://www.rawpixel.com/image/2899161/free-illustration-psd-fear-amazed-cartoonView license3D emoji economic decline icon, emoticon designhttps://www.rawpixel.com/image/8704214/emoji-economic-decline-icon-emoticon-designView licenseAggressive emoticon vectorhttps://www.rawpixel.com/image/10178768/aggressive-emoticon-vectorView licenseBusiness fails background, 3D emoji editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8703329/business-fails-background-emoji-editable-designView licenseFace with head-bandage sticker psd cute doodle emoji iconhttps://www.rawpixel.com/image/2899042/free-illustration-psd-accident-cartoon-clipartView licenseBusiness fails icon, 3D emoji bar graphhttps://www.rawpixel.com/image/8704203/business-fails-icon-emoji-bar-graphView licenseAggressive emoticonhttps://www.rawpixel.com/image/10178697/aggressive-emoticonView licenseHeadache Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10115935/headache-instagram-post-template-editable-textView licenseAggressive emoticon png, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10178692/aggressive-emoticon-png-transparent-backgroundView licenseMental health awareness poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11783400/mental-health-awareness-poster-template-editable-text-and-designView licenseSquinting emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178660/squinting-emoticon-psdView licenseHeadache Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907255/headache-instagram-post-template-editable-textView licenseSurprised emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178650/surprised-emoticon-psdView licenseDepression signs Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11783387/depression-signs-instagram-story-template-editable-textView licenseSad emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178661/sad-emoticon-psdView licenseDepression signs Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11639365/depression-signs-instagram-post-template-editable-textView licenseSmile emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178628/smile-emoticon-psdView licenseEconomic decline background, 3D emoji editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8703335/economic-decline-background-emoji-editable-designView licenseSickly-green face 3D emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/7681013/sickly-green-face-emoticon-psdView licenseEconomic crisis sticker, 3D emoticon editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8706823/economic-crisis-sticker-emoticon-editable-designView licenseSmile blush emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178665/smile-blush-emoticon-psdView licenseDepression Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11640096/depression-instagram-post-template-editable-textView licenseCalm blush emoticon psdhttps://www.rawpixel.com/image/10178656/calm-blush-emoticon-psdView licenseDepression signs blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11783386/depression-signs-blog-banner-template-editable-textView license3D angry face emoticon, social media clipart psdhttps://www.rawpixel.com/image/8440927/angry-face-emoticon-social-media-clipart-psdView licenseMental health helpline poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11772604/mental-health-helpline-poster-template-editable-text-and-designView license3D angry face emoticon, social media clipart psdhttps://www.rawpixel.com/image/8480009/angry-face-emoticon-social-media-clipart-psdView license